La periodista de CNN Christiane Amanpour aseguró este jueves que la entrevista que tenía programada con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, se suspendió porque ella no aceptó cubrirse la cabeza con un pañuelo, como le solicitaron los ayudantes del mandatario.

A través de Twitter, Amanpour explicó que la petición de cubrirse el cabello se la hizo un ayudante del presidente cuando la entrevista ya llevaba 40 minutos de retraso sobre la hora programada.

«Esta iba a ser la primera entrevista del presidente Raisi en suelo estadounidense, durante su visita a Nueva York para la AGNU. Después de semanas de planificación y ocho horas de instalación de equipos de traducción, luces y cámaras, estábamos listos. Pero ni rastro del presidente Raisi. 40 minutos de la hora pautada para el comienzo de la entrevista, se acercó un asistente. El presidente, dijo, estaba sugiriendo que usara un pañuelo en la cabeza, porque son los meses sagrados de Muharram y Safar», escribió.

Amanpour dijo que rechazó la solicitud «cortésmente» porque está en Nueva York, donde no hay ley ni tradición con respecto a los pañuelos en la cabeza.

«Le señalé que ningún presidente iraní anterior ha requerido esto cuando los entrevisté fuera de Irán, pero el asistente dejó en claro que la entrevista no se llevaría a cabo si no usaba un pañuelo en la cabeza porque era una cuestión de respeto». Y añadió «y así nos alejamos. La entrevista no sucedió. Mientras continúan las protestas en Irán y la gente está siendo asesinada, habría sido un momento importante para hablar con el presidente Raisi».

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh

