Hace unas semanas, Maduro anunció que recuperaría el Metro de Caracas, tras años de desidia, abandono y apatía. «Falta ver si de verdad lo logrará o será otra sombra de la corrupción roja», dijo este lunes la coordinadora municipal de Convergencia del municipio Sucre Petare, Rosaura Mejías.

«Con la excusa repetida de las sanciones, Maduro pretende evadir su responsabilidad en el desastre en el que se convirtió el Metro, durante años, los 2 millones y medio de usuarios del subterráneo han estado expuestos a accidentes, fallas eléctricas, robos y la destrucción de las instalaciones, incluso crímenes y violencia. Y como si de un sueño eterno despertase, el régimen ahora lanza un supuesto plan de recuperación que le costará al país 150 millones de dólares», enfatizó según nota de prensa.

«Ojalá lo logren y no ocurra lo que ha pasado con tantos supuestos planes de recuperación y quede a medias. No solo se trata de promesas vacías de recuperar la estructura, los trabajadores del Metro de Caracas sobreviven con salarios de hambre de 40 dólares, y es ésta una de las principales causas de que no exista personal calificado. Maduro se hace llamar presidente obrero por ser ex trabajador del Metro, pero se burla de cada uno de sus empleados al ignorar la contratación colectiva».

De los 169 trenes que tiene el subterráneo solo 23 están operativos lo que ocasiona recurrentes retrasos, no sirven los aires acondicionados, hay innumerables filtraciones en andenes, inundaciones, plagas de ratas, problemas de iluminación, no sirven escaleras mecánicas ni ascensores.

«Es indignante el estado en el que se encuentra el Metro y que Maduro tenga la osadía de culpar a dirigentes opositores, de lo que es única responsabilidad de su gestión», reprochó.