El economista y diputado por el Psuv en la AN/2020 Tony Boza recomendó a Maduro que escuche otras «opiniones» sobre el tema cambiario ya que lo que ha venido haciendo su administración para contener el tipo de cambio, está mal: ¡escuche otras voces!

“Cuando el Estado interviene en el sistema cambiario, el mercado deja de ser mercado y se convierte en un sistema de asignación de divisas porque prácticamente pasa a ser el único oferente”, dijo a Contrapunto.

“Yo le pediría al Presidente que escuche otras voces porque los asesores económicos en este momento están entubados por un solo mecanismo. Yo no estoy diciendo que vean la propuesta nuestra. Estamos hablando de que hay que escuchar a otros porque el país lo está pidiendo. El país está angustiado. Ya no es un problema de diatribas, no es un problema de la polarización política, es un problema de la angustia”, afirmó.

Destacó que el dólar es algo que preocupa a todos los venezolanos y Maduro «debe oír esas voces».

A su juicio, el dólar le está ganado la batalla al bolívar debido al sistema de mercado cambiario.

“En Venezuela no hay un mercado (de divisas). El mercado funciona con una lógica. En 2018 se liberó el tipo de cambio. No hay control cambiario. Tú puedes ir a la banca comercial y pedir que te vendan dólares (…) en ese proceso se establece un mecanismo. Cuando el Estado interviene en el sistema cambiario, el mercado deja de ser mercado y se convierte en un sistema de asignación de divisas porque prácticamente pasa a ser el único oferente”.