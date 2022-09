El líder opositor en el exilio Antonio Ledezma dijo que a Juan Guaidó lo dejaron solo «hace tiempo», después de que se aprovecharon de los beneficios que le daba ser presidente encargado: lo usaron para designar embajadores y cargos de directivos y después lo lanzaron a la basura.

«A Juan lo dejaron solo hace tiempo, lo usaron como quien se chupa una caña de azúcar y luego lanzaron el bagazo a la basura-. Le sacaron embajadas, designaron cargos en directiva y después que se aprovecharon de estos beneficios, adiós luz que te apagaste», declaró en el programa Al Mediodía de Evtv Miami.

A su juicio, esto le pasó a Guaidó por «no haber actuado con determinación con la que tenía que actuar alguien que se sienta como presidente».

«Ya no se trata simplemente de hacer críticas, cuestionamientos o golpes de pecho, corresponde preguntarnos en qué nos equivocamos y sobre todo, estar dispuestos a rectificar si de verdad, entendemos que cometimos errores. Si no modificamos la manera de actuar, vamos a seguir teniendo los mismos resultados».

En este sentido, el ex alcalde metropolitano condenó que no exista verdadera unidad en la oposición que se hace llamar democrática.

«Hace falta una autentica unidad, y esto no se resolverá con unas primarias donde hay gente que dice que ellos serán candidatos contra viento y marea. Así no se va a sacar a la dictadura. La dictadura monta fiesta de esta lucha, de este espectáculo que están dando quienes deberían dar el ejemplo de verdadera unidad».

Antonio Ledezma: «No voy a mentir ni andar con hipocresías, quiero ser presidente de Venezuela»

Ledezma, confirmó el pasado 15 de agosto que tiene interés en ser presidente de Venezuela, par lo que, asegura, viene formándose desde hace algún tiempo.

«Cuando la gente me pregunta sobre mi precandidatura, no voy a mentir ni andar con hipocresías, quiero ser Presidente de Venezuela, pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que se pueda», dijo en entrevista con el programa A ocho columnas.

No obstante, el dirigente político recalcó que para concretar su candidatura presidencial, deben «pasar dos cosas y es que caiga Maduro o que yo me entienda con él y esto segundo no va a pasar jamás en la vida», precisó.