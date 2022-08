Las naciones que progresan cuentan, como elemento esencial para su progreso, con un clima de convivencia social y con una franca posibilidad de promover consensos alrededor de los asuntos fundamentales.

El país necesita recomponer un clima de unión y de reconciliación. El mayor daño que el Socialismo del Siglo XXI le hizo a Venezuela fue sembrar el odio, la división y el haber fracturado el sentimiento de Unidad Nacional.

La Sagrada Escritura dice: -Reino dividido no prevalecerá-. La crisis actual que está sufriendo Estados Unidos es que tal vez, desde los tiempos de la guerra civil no había existido en ese país un clima de tanta confrontación y de tanta división. Las Naciones que progresan cuentan como elemento esencial para su progreso, con un clima de convivencia social y con una franca posibilidad de promover consensos alrededor de los asuntos fundamentales.

El chavismo dividió a los venezolanos entre la cuarta y la quinta República, entre revolucionarios y contra revolucionarios, entre buenos y malos hijos de la patria, entre escuálidos y progresistas.

Cuando en el año 2002 Hugo Chávez me invitó a conversar en el Fuerte Tiuna y me pregunto: ¿Qué haría usted si estuviera en mi lugar?, no vacilé en contestarle: Yo recordaría que la primera responsabilidad del Presidente de la República es la de trabajar por la unión de los ciudadanos, por la unidad de los venezolanos. Recuerdo que entonces le dije: Usted parece regodearse en sembrar odio y división y la obligación del Presidente de la República es la de trabajar por la unión y la convivencia de los ciudadanos.

Venezuela ha perdido los primeros veintidós años de este siglo en una permanente confrontación que nada bueno les ha dejado a los venezolanos. En estos años ha prevalecido un discurso de ofensas y de descalificaciones. Mientras tanto, colapsan las instituciones, se destruye la economía, crece el número de familias pobres, se destruyen los servicios públicos más fundamentales y campea la corrupción. Los venezolanos queremos vivir bien.

Queremos más y mejor democracia. Queremos una economía capaz de producir riquezas, bienes y servicios y empleos para todos. Queremos que disminuya, hasta desaparecer el mínimo de compatriotas viviendo en situación de pobreza o de pobreza extrema. Los venezolanos queremos vivir en un país con agua potable para todos, con luz eléctrica, con gasolina, con educación de calidad, con salud, con aseo urbano, con seguridad, con vialidad.

Para lograr esos objetivos tenemos que trabajar para que prevalezca entre nosotros un clima de unión y de reconciliación.

Seguiremos conversando.

@EFernandezVE

Twitter: @ifedecve

Instagram: @Ifedecvenezuela

Facebook: @ifedecVZLA