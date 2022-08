Pasadas las 7:30 de este miércoles, el abogado de presos políticos Alonso Roa Medina informó que pudo retirarse del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, luego de que funcionarios de Migración lo mantuvieron retenido por casi 4 horas y le indicaron que tenía prohibición de salida del país emitida por el Cicpc.

«Luego de prohibirme salir del país y permanecer 3 horas y medias retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, me permitieron retirarme. Indicándome que debía dirigirme a la División Anti Terrorismo del Cicpc, dependencia que emitió la orden de prohibición de salida», actualizó hace unos minutos.

Más temprano, Medina Roa informó que fue retenido cuando se disponía a salir del país en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y fue llevado a la oficina de Interpol en el mismo aeropuerto.

«Al momento en que me disponía a salir del país, por un viaje de motivo familiar, funcionarios de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, me informan que tenga prohibición de salida, razón por la cual no puedo viajar al exterior», escribió a las 6:17am. «Luego de prohibirme la salida del país, y permanecer 2 horas retenido, funcionarios de Migración, me trasladan a la oficina de Interpol, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía»

Medina Roa fue el abogado del capitán Acosta Arévalo y es abogado defensor de militares en varios juicios que se llevan a cabo actualmente.

