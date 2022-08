El ex presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), Elías Farache, rechazó las declaraciones del oficialista Esteban Trapiello sobre el negacionismo del Holocausto y lo calificó como una ignorancia.

«Nosotros somos muy sensibles al tema del Holocausto porque como el mismo Trapiello dice, él no estuvo allá para saber lo que pasó, pero nosotros sí estuvimos allí y tenemos a cuestas las cenizas de muchos muertos y el trauma de los sobrevivientes a los campos de concentración. En Par de Calvos, el señor Trapiello saca unas opiniones con cierto cinismo que nos preocupa porque es un programa que va a causar tendencia y hay personas que como Trapiello no han tenido la oportunidad de estudiar la historia», declaró en Vladimir a la Una.

En el mencionado programa que conducen Pedro Carvajalino y Vladimir Villegas, Trapiello dijo, «Yo no estaba, entonces yo no puedo creerme el cuento del Holocausto. Cada quien cuenta su historia, y yo no estaba en esa historia. Yo veo películas, y como las películas son de Hollywood que me dicen de una manera la historia, la historia depende de quién la cuenta».

Ante esto, Farache puntualizó: «ese tema que dice el señor Trapiello, yo no estuve ahí y toda su cultura se basa en películas de Hollywood, caramba, no es una fuente para tomarla en serio. Pero puede generar una tendencia de opinión por desinformación. Puedo dar testimonio de la cantidad de compañeros de colegio que no supieron lo que es tener un abuelo porque perecieron en los campos de concentración. Mi propio suegro perdió 7 de los 9 hermanos que tenía entrando al campo de Auschwitz».

«No tenemos el monopolio del dolor y no porque haya habido el Holocausto, otras desgracias dejan de tener importancia, pero el Holocausto es un fenómeno único en el cuál 6 millones de personas fueron asesinadas por solo su origen judío», lamentó.

En palabras de Farache, el presidente de LTT es un extremista. «Trapiello tiene una posición equivocada, extrema y racista. No solamente con el tema del Holocausto, su opinión respecto a los periodistas, a las personas que cruzan el Darién».