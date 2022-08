Robert García, secretario general de Copei (ODCA) asomó la posibilidad de que el presidente de dicho partido, Roberto Enríquez, participe en el proceso de las primarias de la oposición durante el pleno que realizó este sábado la seccional de Caracas, con motivo de la presentación de la cuenta administrativa de la dirección del municipio Libertador.

Asimismo, se presentó el Plan Nacional Electoral que se propone desarrollar Copei a mediano plazo, con miras a recuperar el lugar relevante, que ocupó en otra época, y lo cual estuvo a cargo del equipo electoral.

En ese sentido el presidente de Copei – Caracas, el doctor Ramiro Morales, dijo que la seccional estaba en segundo lugar, en cuanto a las metas que se trazó la organización, tanto de control electoral, como de movilización y organización de las estructuras partidistas a nivel parroquial.

-Ya tenemos la directiva organizada en 21 de las 22 parroquias de Caracas con su secretario general, secretario de organización y secretario de control electoral. Es decir, que si a nosotros en Copei – Caracas se nos invita a que nos preparemos; porque tenemos un proceso electoral cerca, ya el partido lo está en estas condiciones; sobre todo, para hacerle frente a ese reto electoral, que se nos avecina. Se nos avecinan muchos retos, y el partido va a seguir creciendo.

Hizo ver que en el auditórium estaban presentes sólo tres representantes por cada parroquia, preservando las normas de seguridad e higiene, por lo que no pudieron traer más militancia, aun cuando informó que la seccional Caracas prepara un encuentro mayor en una fecha futura con la presencia de las autoridades nacionales del partido.

Al referirse a la situación nacional, dijo que lo que pasó en Barinas a finales de año, acaba de suceder en la Universidad Central de Venezuela, a propósito de la escogencia de los representantes de los egresados a los consejos de escuela y de facultades, y donde no sólo se le ganó a los candidatos del gobierno en la elección, sino además en una segunda elección, que se hizo en la Facultad de Humanidades; de modo que, a su juicio, estos procesos evidencian que en las próximas elecciones la oposición unida va a lograr imponerse.

Intervención de Robert García

Por su parte, Robert García, al intervenir, comenzó señalando que Copei por el momento está abocado a la organización para participar en el proceso de las primarias, cuya fecha se está por definir; quizás, incluso la próxima semana; que hay organizaciones que quieren que se haga a finales de año; otros que sean a comienzos de 2023; según la óptica, que la ve cada cual.

-Lo que sí está aprobada es que se realizarán en el 2023. Luego, hay unos puntos de debate; unos nodos no resueltos. Primero, ¿esas primarias deben ser con el Consejo Nacional Electoral o no? Hay partidos que les gusta que sean con el CNE, y el argumento es que eso te facilita logísticamente el proceso: centros electorales, cotillones y, además, tienen un argumento fuerte, que lo constituye el hecho; de que, prácticamente, todas las elecciones primarias de la oposición las ha organizado el CNE.

Indicó que la posición de Copei, a ese respecto, es proteger la identidad del elector; si es que el CNE no da garantías hoy suficientes para que el elector esté protegido; que el que participe en las primarias, el régimen no lo sepa; pues termina perdiendo una cantidad de beneficios; de modo que, a su juicio, eso hay que tomarlo muy en cuenta; porque no estamos en democracia, y que lo más probable es que el régimen haga lo imposible, para hacerse de esos cuadernos de votación, y trajo a colación lo ocurrido en las elecciones primarias de 2012; cuando terminó perseguida Teresa Alvánez, entonces coordinadora del proceso, por el régimen por haber quemado los respectivos cuadernos de votación.

Le pareció que por eso es tan importante México; que ojala México se reactive; porque si ese proceso de negociaciones se da, se pueden lograr condiciones básicas en ese sentido; pero que si no se da, igual el partido va a participar en las primarias; bajos esos riesgos.

-El otro punto álgido de las primarias, el otro nodo, es el voto en el exterior. Todos queremos que participen en las elecciones de 2024 nuestros compatriotas que conforman la diáspora; pero el régimen, muy probablemente, no lo permita. Porque son votos que, seguro, están contra el régimen. Hoy quienes pueden participar en una elección nacional en el extranjero apenas son 100 mil personas, y hay millones de venezolanos afuera.

Indicó García que el problema aquí es de logística; ¿dónde ubicar a un elector que está inscrito en cualquier lugar de Venezuela, y hoy en día vive en el exterior? A esto se agrega, según García, el tema de las tarjetas y los símbolos de aquellos partidos; que están intervenidos por el gobierno; lo que genera también un debate en las filas opositoras.

-Lo que sí es seguro es que, si se adopta un tarjetón para los candidatos presidenciales, Copei va a estar seguro allí. No van a estar las tarjetas de las organizaciones intervenidas; porque estas son unas primarias de la plataforma unitaria. No hay forma de que el Copei intervenido; la AD hoy en día judicializada participen en este proceso. Por supuesto, todo el que quiera participar, que lo haga: desde María Corina Machado, hasta Javier Bertucci, con quien se está en conversaciones.

Dijo que, de acuerdo a una decisión que se tome con todas las autoridades del país, se espera que Copei juegue en primera línea en dicho evento; tomando en cuenta que hoy La Causa R tiene un candidato en la calle, que es Andrés Velásquez; que AD tiene a Carlos Prosperi; que Encuentro Ciudadano tiene a Delsa Solórzano; que Voluntad Popular tiene a Juan Guaidó; que Primero Justicia tiene varios; que un Nuevo Tiempo tiene a Manuel Rosales.

-Copei es un partido que no nació para estar en la cola; entregándose de antemano; hay que entender que Copei tiene que liderar dicho proceso; hay muchas circunstancias, que hoy son realidades: inhabilitaciones, rechazos de dirigentes. Ahí hay de todo en las encuestas, y sí hay una gran oportunidad. Hay eventos que están por darse: México es uno de ellos. Además, Roberto Enríquez, nuestro presidente, es el coordinador nacional del Acuerdo de Gobernabilidad, y el cual tiene que dar sus frutos.

A continuación García le dedicó unos minutos al tema de dicho acuerdo; que, a su modo de ver, será el que permita diseñar un plan de gobierno con todos los factores sociales y económicos organizados del país; que nos lleve después a la conformación de un gobierno de unidad nacional, tan pronto el candidato unitario se imponga en las elecciones presidenciales.

-Roberto además participa de la ronda de conversaciones en México. De modo que no es un nombre más. Eso tiene su tiempo. Eso está por arrancar en este mes de septiembre. Entendemos que hay la necesidad, de que Copei sea el protagonista de este proceso.

Indicó que lo más probable es que el régimen intente sabotear esas primarias; que es probable que incite a la oposición “alacrana” a realizar también un proceso igual; que va a tratar de influir sobre algunos de los candidatos, que hayan perdido en las primarias, para que mantengan su fórmula hasta el final. Reconoció, a ese respecto, que la actividad partidista se lleva a cabo en medio de grandes adversidades; que hay dirigentes en las organizaciones partidistas que han desaparecido o que se han ido del país, unido a una gran desmotivación generalizada.

-En Copei tenemos que tomarnos las metas muy en serio, el trabajo; porque nos vamos a contar el próximo año. Todos estos años de esfuerzo para estar tú a tú en la plataforma, deben tener un resultado. Y ese resultado se va a dar en las primarias. Luego, obviamente, tenemos que organizarnos, para lo que es importante; que es sacar y cambiar el régimen. Pero ahí vamos a tener participación todos: partidos políticos y sociedad civil organizada.