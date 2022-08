El coordinador nacional del Partido Convergente, Biagio Pilieri reiteró este lunes que es urgente fijar el cronograma y fecha en la que se llevará a cabo la Primaria Opositora 2023, ya que este proceso devolverá la esperanza a millones de venezolanos que quieren el cambio político: «será la luz al final del túnel».

«Quien resulte favorecido en la Primaria 2023, no solo será el candidato opositor en la presidencial de 2024, sino que será el próximo presidente o presidenta del país», dijo a Unión Radio. «Será este opositor u opositora quienes junto a todos los sectores de la sociedad y partidos políticos se encargarán de construir el país, un país de oportunidades para todos, por eso la prisa y el afán de que tengamos desde ya, un cronograma. Solo con tiempo, cada dirigente podrá generar esperanza y tendrá suficiente tiempo para la articulación dentro y fuera de la Plataforma Unitaria. Cuanto antes sea será mejor porque tendrá mayor tiempo para organizarse y consolidar su estrategia. Tendrá así tiempo suficiente para recorrer los 335 municipios y exponer sus propuestas de cambio».

Expuso que se abre un nuevo ciclo electoral para el país y por eso la Primaria 2023 será muy poderosa, incluyente y no discriminatoria. Aseguró que Convergencia apuesta por la no improvisación. «Cuando las cosas las hemos hecho con tiempo, las hemos hecho bien, como en 2015. Cuando han sido atropelladas como el 21 de noviembre suceden cosas no adecuadas. No hay tiempo que perder para darle el cambio a todos los venezolanos».

«El reto que tenemos es convertir a la Primaria 2023 en el próximo hito. Sabemos que algunos venezolanos tienen miedo, que la gran mayoría está desilusionado o desesperanzado, pero más poderosa es la esperanza y tenemos una nueva oportunidad de construir el país que queremos. Debemos aprender de los errores y generar confianza. El ciudadano sabe lo que sufre cuando no tiene luz, cuando no tiene agua, cuando no le alcanza el dinero, pero por eso nos estamos articulando, organizándonos para darle esperanza a cada uno de ellos. Puedo garantizar que la esperanza renacerá y cada venezolano sabrá que hay una luz del túnel cuando tengamos una fecha para escoger a quien vencerá a los que han destruido el país».

Pilieri comentó que desde el partido tricolor apuestan porque la Primaria 2023 se realice en el primer trimestre de 2023.

«Estamos comprometidos con que los venezolanos que están afuera puedan expresarse, en que se cuide y se salvaguarde el secreto de la identidad para que no haya otra Lista Tascón; en que tengamos una comisión electoral formada por personas notables que generen confianza al país entero».