WASHINGTON (AP) — El fiscal especial Jack Smith está evaluando cómo concluir las dos causas federales contra Donald Trump antes de que ascienda a la presidencia, debido al protocolo del Departamento de Justicia según el cual los presidentes en funciones no pueden ser procesados, informó el miércoles una fuente allegada al tema.

Smith presentó el año pasado cargos contra Trump acusándole de tramar para revertir los resultados de las elecciones del 2020 y de ilegalmente retener documentos clasificados en su mansión Mar-a-Lago. Pero la victoria electoral de Trump significa que ya no puede ser procesado, según la opinión legal del Departamento de Justicia vigente desde hace décadas.

La fuente habló a The Associated Press a condición de anonimato al no estar autorizada para hablar del tema en público.