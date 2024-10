El economista y socio director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros planteó dos alternativas para reducir la brecha cambiaria antes de que el exceso de demanda se traslade al mercado paralelo y esta siga aumentando.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Oliveros afirmó que no existen soluciones instantáneas en la economía, y explicó que el problema cambiario es el resultado de desequilibrios acumulados a lo largo del tiempo: «El más relevante de estos desequilibrios es que la tasa de cambio oficial está desfasada respecto a su valor real actual».

Por tanto, destacó que la solución para reducir la brecha cambiaria pasa por dos opciones viables.

La primera es ajustar al alza la tasa de cambio oficial; la segunda, realizar una venta masiva de divisas.

«Si no se toma ninguna acción, el exceso de demanda se trasladará al mercado paralelo, ampliando significativamente la brecha. Actualmente, esta brecha no es mayor gracias a los títulos de cobertura emitidos por el BCV, pero esta medida será insostenible si no se inyectan dólares en el mercado», advirtió.

A su juicio, el costo político de una devaluación en este momento es relativamente bajo, y sostuvo que por ahora, no se anticipa un aumento descontrolado de la inflación; por el contrario, podría moderar las expectativas inflacionarias al tener más certeza de lo que pase con el tipo de cambio.

«Aún se está a tiempo de actuar antes de que la situación se desborde y se pierdan los avances logrados en la reducción de la inflación».