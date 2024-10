El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo declaró este jueves que tras enviar una comunicación a Venezuela, las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro dijeron desconocer información sobre la supuesta muerte de alias Iván Márquez.

“Ayer le dimos la instrucción a nuestro vicecaciller Rojas para que hiciera las coordinaciones y la solicitud diplomática, que se hizo de manera verbal. No tienen niinguna información. No confirmaron lo que se escuchó en medios. Nosotros vamos a seguir muy atentos. Pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen ninguna información”, dijo en declaración a la prensa.

Agregó que el comisionado para la paz, Otty Patiño, también estará al tanto de la situación para ver cómo evoluciona la información.

El comisionado ya se había manifestado sobre este tema, asegurando que el Gobierno colombiano está verificando las informaciones de la posible muerte del jefe guerrillero y aseguró que “pudo haber muerto” en Venezuela.

“Ojalá que no sea cierto, pero de ser cierto, debemos seguir empeñados en la paz con la Segunda Marquetalia”, dijo Patiño en su momento.

No es la primera vez que circulan noticias sobre la muerte del exintegrante de las FARC. De hecho, la noticia de su muerte es recurrente y varias veces han circulado versiones falsas de su fallecimiento.

La última vez fue en 2022 cuando se dijo que había muerto en un ataque de otro grupo armado contra la Segunda Marquetalia en la frontera colombo-venezolana.

Posteriormente se supo que no había muerto pero sí resultó gravemente herido en ese ataque, que le dejó varias secuelas.

Sin embargo, el jefe de la Segunda Marquetalia reapareció este año en videos e incluso estuvo presente en la instalación los diálogos de paz que tuvo lugar en Venezuela.