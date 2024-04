Manuel Rosales, candidato presidencial de Un Nuevo Tiempo y gobernador del Zulia, en una entrevista con Vladimir Villegas, expresó su disposición a ceder la tarjeta del partido para la candidatura presidencial.

“Yo puse la tarjeta -de UNT- a la disposición de ellos, ella (María Corina Machado), utilizó la tarjeta y no pudo”, comentó Rosales, señalando que tras varios intentos con diferentes candidatos, la decisión final fue de la Plataforma, no de su partido.

«Se decidieron por Omar Barboza, tampoco pasó los obstáculos y se siguió buscando candidatos, entre ellos Gerardo Blyde, Ramón Guillermo y los 4 gobernadores, nadie quiso. Yo hablé con todos, nadie aceptó (…) Nosotros postulamos a la señora Yoris. Claro que la postulamos. La decisión en la noche fue de la Plataforma, no fue de Un Nuevo Tiempo», agregó.

Rosales enfatizó su compromiso con la propuesta de candidatura, “Le vengo a decir a la Plataforma Unitaria que esto no es un problema de Manuel Rosales, yo no vine a quitar a nadie (…) Yo no quiero ser candidato para ser segundo”.

«Las tarjetas y la candidatura están con un lacito en la mesa, ojalá no llamen a la abstención. Pasa a ser su responsabilidad lo que pase”, dijo.

Además, destacó la importancia de la negociación en el proceso político venezolano, “Me gustan que hayan entendido que esto es una negociación y que debe haber un acuerdo con el Gobierno”. Sobre las relaciones con EE. UU., mencionó que las sanciones no son la solución en este momento, “No es el momento de sanciones ni de más conflictos”.

Rosales también aclaró su posición respecto a presuntas negociaciones con Nicolás Maduro, “las propiedades nuestras allí -en el Zulia- que nos expropiaron cuando Chávez, siguen expropiadas, no tengo ninguna negociación”.