La candidata de la oposición democrática, Corina Yoris dijo que si no se puede inscribir ante el CNE para las presidenciales del 28 de julio, todo el país se queda sin opción.

«Si usted no se puede inscribir, ¿se queda una parte de la oposición sin su candidato?».

Responde: «Se queda todo el país».

La mañana de este lunes, Yoris se dirigió al país para ratificar que no han podido acceder al sistema de postulaciones del CNE, ni con la tarjeta de la Unidad ni con la de Un Nuevo Tiempo.

«Mis derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados al no poder acceder al sistema de postulaciones del CNE, y no puedo inscribirme. Yo represento la unidad política del país, que en mucho tiempo no se había visto. No solamente son los derechos de Corina Yoris, sino de los partidos políticos que no pueden ofrecer una candidatura que represente la unidad y también los derechos de los ciudadanos».

Recalcó que han hecho todos los intentos posibles desde el pasado jueves, para introducir los datos de la tarjeta de la MUD y de UNT, sin éxito.

«El sistema está completamente cerrado, no solamente es el nombre de Corina Yoris, si no que es a través de las tarjetas y hemos agotado todos los medios».

Destacó que durante las últimas horas, intentaron acudir personalmente al CNE para entregar una solicitud formal de que prorroguen el lapso de postulación de candidatos por tres días más, pero no ha sido posible porque la sede está militarizada.

«Por eso lo hemos publicado en redes sociales. Pero no es el nombre de Corina Yoris, sino que se está siendo negado el derecho a postular a cualquier nombre».

Asimismo, enfatizó que no tiene «mancha alguna» por lo que no puede ser inhabilitada y reiteró que es venezolana porque nació en Caracas, y que sus padres nacieron también en Venezuela: mi padre en Falcón y mi padre en La Victoria, estado Aragua.

«Mis derechos políticos son incólumes, no tengo mancha alguna encima, no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto».

Al ser consultada sobre si se considera la inscripción de otros nombres, Yoris afirmó que también serían negados.

«Esto es un problema que no tiene que ver con el nombre de Corina Yoris, sino cualquiera que se está inscribiendo. Hemos agotado todo para que se haga la protesta ante la negación de inscripción. No están diciendo que no es a Corina Yoris, las tarjetas no son aceptadas. Yo estoy representando a la unidad, yo tengo el derecho a aspirar a eso. No permites la inscripción a través de las tarjetas. Estamos en una situación de participa “el que yo quiero”.

«La candidata soy yo. Le estoy haciendo frente yo. La unidad es la que se va a inscribir, y en ese supuesto negado, de que fuese Manuel Rosales, su tarjeta también está negada».

MCM: «Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones»

La mañana de este lunes, la líder de Vente Venezuela y precandidata presidencial María Corina Machado afirmó que si el candidato de la oposición lo elige Nicolás Maduro, las presidenciales del 28 de julio no serán elecciones reales.

A pocas horas para que expire el lapso establecido para las postulaciones, y cuando la oposición democrática sigue sin poder acceder al sistema, MCM publicó un breve mensaje en su cuenta X, antes Twitter.

«El mandato de las Primarias es éste: luchar hasta lograr elecciones limpias y libres con el candidato que tiene la confianza de la gente. Si el candidato lo escoge Maduro, no son elecciones».