El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby afirmó este jueves que están muy preocupados porque Maduro no ha cumplido con la liberación de presos políticos estadounidenses.

En declaraciones a la prensa que recogió Alberto News, el alto funcionario estadounidense destacó que la preocupación de la Administración Biden es «profunda», pero también que no se adelantará a hablar de endurecer sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro.

«Estamos profundamente preocupados porque esos compromisos no se cumplieron la noche del 30 de noviembre», expresó al ser consultado sobre la ausencia de acciones por parte del oficialismo venezolano, pese a que esto fue firmado en Barbados el pasado 17 de octubre.

Respecto a las sanciones, indicó que no se adelantará a los hechos.

«No telegrafiamos golpes en el ámbito de las sanciones, no nos adelantaremos a las decisiones de las sanciones, así que no voy a hacer eso hoy. Evidentemente, siempre tenemos esa opción disponible para nosotros, pero ahora no estoy en posición de descartar nada».

MCM alerta que Maduro podría usar «escalada bélica» para evadir presidenciales

La candidata de la oposición democrática, María Corina Machado advirtió este jueves que Nicolás Maduro podría usar escalada violenta contra dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil para safarse de las elecciones presidenciales que, según la constitución deben ser convocadas antes de que termine el 2024.

Al intervenir ante el Parlamento Europeo demandó de la comunidad internacional toda la atención posible, y el rechazo a la detención del directivo de la ONG Súmate Roberto Abdul, así como la orden de aprehensión contra varias personas de su equipo de trabajo.

«Creemos que es muy preocupante que el régimen use esta escalada bélica para salirse de la ruta electoral. Nosotros debemos mantenernos firmemente en ella, pidiendo la atención de la comunidad internacional y los que han sido aliados de la lucha democrática y los gobiernos que tinen afinidad de Maduro», expresó según video de Alberto News. «Debemos mantener una negociaicón muy seria en la que el régimen cumpla sus compromisos y avancemos hacia una transición política pacífica y estable».

Defendió a Abdul y tildó de grave su desaparición forzada: «Su única actividad ha sido brindar servicio como una ONG a los partidos de la Plataforma Unitaria que se lo han solicitado. Además, han emitido orden contra mis tres colaboradores que son personas honorables que han dado todo por la democracia, sus familias están aterradas y esto ha generado una enorme angustia en todos los equipos de organizaciones de la sociedad civil y también de partidos políticos que estamos comprometidos con la libertad».

Sin embargo, Machado enfatizó que estas acciones del Gobierno lejos de detener su lucha le dan más fuerza.

«Esto lejos de detenernos, nos da más fuerza. Entendemos la responsabilidad frente a nuestro país, y nada ni nadie nos va a detener de convocar, de movilizar la fuerza ciudadana para lograr avanzar a una transición pacífica a través de elecciones en 2024», insistió.