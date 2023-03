El dirigente del partido Redes Juan Barreto dijo que si los líderes de oposición siguen separados no podrán ganarle a Maduro y enfatizó que deben reencontrarse entre ellos pero también con el país.

«La oposición tiene que reencontrarse, reconstruir su legitimidad en las bases, encontrándose con el pueblo. Separados no se le gana al madurismo quienes tienen una estructura política financiada por el Estado, con jefes de calle, con las bolsas», declaró a Vladimir a la Carta.

Respecto a La Primaria, lamentó que no sean realmente inclusivas. «No son un elemento de toda la oposición, es muy sesgada hacia un sector. Estas primarias no son de toda la oposición, son un grupo de oposición que habla en nombre de todos. Yo soy oposición del Gobierno y de la oposición. Esta oposición no ha dado pie con bola, no se ha convertido en un instrumento referente para el cambio y la transformación», criticó.

Asimismo, aseguró que le cae bien la líder de Vente Venezuela. “María Corina en lo personal me cae bien, ella es una persona muy simpática, pero la política que ella representa, es la política que ha fracasado en los últimos 20 años de confrontación. Nadie da medio por Guaidó, ante la ausencia de liderazgo en la oposición, se apuesta por un candidato mediador como lo puede ser el Conde, Ecarri, Eduardo Fernández”.

“El Conde tiene todo el derecho lanzarse es una figura fresca. Estamos pensando en apoyarlo, el Conde decidió participar en La Primaria, eso es una decisión de él, consideramos que las primarias son un espacio de confrontación. Tiene un gran liderazgo en las encuestas, está batiendo récord de taquilla, hay que verlo con cuidado. El Conde se está colando».

Barreto también habló del décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez y dijo “son 10 años de Chávez muerto y de Maduro en el poder, podríamos hablar de la década del madurismo, Chávez es un referencial, hoy quien lleva las riendas del poder es Maduro. Chávez tuvo su lado oscuro y su lado luminoso, le dejo el lado oscuro a la derecha que no le ve nada bueno a Chávez. Chávez recuperó la agenda social, le da un peso a la sociedad, a los más pobres, allí yo me anclo con Chávez, coincidimos con Chávez en la Constitución bolivariana que es su legado».

“También hay un Chávez autoritario quien cometió el error de que no fuese el pueblo constituyente, del que tanto habló, quienes decidiera su sucesión. Hoy hay un quiebre producto de una deriva burocrática, autoritaria, como lo es el madurismo, con raíces en el chavismo, pero el madurismo ya es una corriente autónoma».

En este sentido, recalcó que sigue creyendo en el socialismo desde una reflexión democrática, el socialismo como vocación social, como gobierno de todos, participación directa y democrática del poder constituyente.