El dirigente de PJ Tomás Guanipa dijo este martes que es urgente reactivar el diálogo que inició en México el año pasado, ya que de este depende que se den acuerdos entre el chavismo y la oposición que mejoren la calidad de vida del venezolano: «todo el tiempo que ha estado parado le causa daños terribles a los venezolanos».

En entrevista concedida a Globovisión, el ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador, enfatizó que para salir de la crisis es primordial el cambio político, pero mientras eso ocurre, el país necesita acuerdos políticos.

«Debemos buscar mecanismos para lograr varias cosas y una negociación seria para lograr ayuda humanitaria. Nadie pudiera estar en contar de un acuerdo que permita la estabilización del sistema eléctrico y que se acaben los apagones. Nadie podría estar en contra de que pacientes renales y oncológicos puedan tener su tratamiento al día. O en contra de revitalizar la empresa privada para generar empleos y evitar que la gente se siga yendo del país», justificó.

«Es importante que se retome el proceso de negociación de forma seria y responsable y que se ponga en el centro al venezolano común que está pasando necesidades, que llega caminando al trabajo porque no sirve el metro, que no tiene agua para bañarse, que pasa horas cargando una bombona de gas, que se le va la luz. Cuando te das cuenta de que esto es lo más importante, sabrás que ese proceso de negociación debe retomarse cuánto antes. Porque el tiempo que ha pasado paralizada esa mesa que inició en México, le ha causado daños terribles a los venezolanos. Es un mecanismo indispensable».

Además, Guanipa subrayó que en 2024, deben llevarse a cabo elecciones transparentes. «Debe tener observación de organismos internacionales, todo sabemos que debe cesar la persecución política, no pueden haber inhabilitados políticos, partidos secuestrados por un TSJ que atiende intereses de Miraflores y no del ciudadano; y que la gente pueda emitir su voto para elegir y no disfrazar una elección».

Sobre la primaria debe ser «abierta, seria, transparente y que todos tengan derecho a elegir y participar».