¿Cómo pueden incidir las organizaciones sociales en las decisiones políticas? fue el tema que en esta oportunidad trató el evento Tertulias por Venezuela bajo el auspicio de organizaciones civiles, con los invitados Ángel Oropeza, psicólogo social, profesor universitario y miembro del secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre y el S.J Luis Ugalde, exrector de la UCAB y destacado articulista. El mismo contó con la facilitación de José Luis Vera.

Oropeza destacó que al venezolano le cuesta trabajar en equipo, porque hay un severo componente de desconfianza interpersonal que es histórico en el país. “Hay que meterle la lupa a esto, porque atenta contra la necesaria confluencia entre los partidos políticos y la sociedad civil organizada. Igualmente influye, la acción deliberada del gobierno de dificultar, perseguir y sabotear esta interacción”.

Otro aspecto -mencionó Oropeza- son las diferentes teorías del cambio que se manejan en las agrupaciones políticas o sociales. Unos creen en salidas mágicas que vienen del exterior, como invasiones militares, entonces no tiene sentido articularse porque la solución va a venir de afuera. Otros esperan salidas salvadoras, porque se asume que éste es un pueblo abúlico a ser rescatado, aquí tampoco se requiere ninguna articulación.

Precisó que en un modelo autoritario como el que tenemos en Venezuela, cualquier acción política es inútil sin la necesaria presión interna. “Las mismas no pueden ser meramente electorales, deben ser la organización y la movilización, una fuerza disuasiva, la que defienda lo que los ciudadanos decidan”. Considera que parte del trabajo es acercar criterios con partidos políticos. “Tenemos que renacer todos no solo los partidos políticos. El 78 por ciento de la población quiere cambio, pero no es homogéneo, apenas el 10% está resteado con la oposición. Hay que compartir una sola teoría del cambio”

Por su parte el padre Ugalde manifestó que la política controlada por los partidos murió. “La realidad es otra, tienen que reaprender y acercarse más a la población. En estos momentos de profunda crisis los partidos están en un proceso de renovación interna y dedicados a las primarias y el país los necesita para otra cosa. Hay que lograr que el cambio político sea percibido como posible y que las luchas reivindicativas migren hacia este objetivo”.

Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Gente del Petróleo, Espacio Abierto, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y Red Org Baruta, continúan con este esfuerzo que pretende abordar temas con especialistas que se refieran a lo político, económico y social, con el fin de generar una discusión pública, amplia y democrática, sobre estos asuntos relevantes para la sociedad venezolana y encontrar soluciones a la problemática situación que vive el país