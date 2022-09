Construir un Pacto de Gobernabilidad por la Democracia – un modelo de país que debe ofrecerse a los ciudadanos para los próximos 50 años – es la propuesta presentada este lunes en Los Teques, estado Miranda, por el precandidato a las primarias de la oposición, César Pérez Vivas.

«Vengo a convocarlos a todos a participar como ciudadanos que somos. No se trata de un compromiso de militantes, es de ciudadanos que debemos entender que lo que pasa en nuestro país nos afecta a todos: Cuando se va la luz, nos afecta a todos; cuando abrimos el chorro y no hay agua, nos afecta a todos; cuando me meto la mano en el bolsillo y no me alcanza, nos afecta a todos… No hay distinción”.

El exgobernador tachirense aseguró que, con dicho Pacto, los gobiernos que vengan tendrán un objetivo claro: enrumbar a Venezuela al progreso, el bienestar, la democracia y la justicia. “No son tiempos de mesías ni caudillismos, sino de consolidar instituciones que saquen a la nación del foso en que hoy lo han sumergido”.

«Los hombres pasan, las instituciones quedan (…) Vamos a crear un acuerdo, todos los candidatos, todos los partidos, con el aval de todos los ciudadanos, para que esos ciudadanos puedan elegir cuál es la mejor propuesta para su país».