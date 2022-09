El economista Asdrúbal Oliveros habló este miércoles sobre inflación y precisó «entre enero y agosto los precios en dólares aumentaron 25%».

En entrevista concedida a Román Lozinski, el director de Ecoanalítica contrastó la inflación de agosto en Venezuela: 8,2%, según el BCV y 17,3%, según OVF; con la inflación que registró EEUU en agosto -8,3%- y España -10,4% interanual hasta agosto- y explicó que en ambos países, es un cambio importante pero no condiciona su calidad de vida.

«Es un cambio, pero su nivel de ingreso cubre sus necesidades más importantes y lo que hay es un reacomodo en el consumo, disminuye el ahorro porque saben que deberán gastar más en las cosas que aumentaron de precio, y quizás, disminuye el consumo de productos no prioritarios. Pero no verán comprometidos la educación, la salud o la alimentación. En Venezuela, es distinto porque con el salario no cubres ni siquiera, las necesidades básicas y la subida de precios te forzará a tener que disminuir la alimentación».

«En Venezuela los precios suben a una velocidad importante, ya va 60,5% de inflación acumulada y en dólares también están subiendo. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, los precios en dólares subieron 25% y eso es un impacto fuerte porque muy poca gente puede decir que sus ingresos también crecieron ese porcentaje».

¿De dónde salen las divisas que inyecta el gobierno a la banca?

Según cifras obtenidas por Banca y Negocios, por concepto de intervención cambiaria, el costo de contener la crisis cambiaria de agosto ascendió a 664 millones de dólares, sin contar los montos ofrecidos a la banca mediante subastas.

«125 millones de dólares es el monto que está colocando el BCV en los bancos, para apuntalar la oferta de divisas en el mercado. 60 millones menos en comparación con la venta anterior, en un momento cuando los incrementos de los tipos de cambio se están desacelerando, aunque siguen con tendencia alcista. El precio fijado por el ente emisor para esta trigésimo sexta intervención cambiaria del año fue de 7,99 bolívares por euro, que equivale a una paridad de 7,96 bolívares por dólar estadounidense. Se trata de un aumento de 1,65% en comparación con la tasa de la intervención de la semana pasada», suscribe un reporte del medio web del 5 de septiembre.

Sobre este punto, Oliveros afirmó que las divisas que coloca el BCV en los bancos vienen de la venta del petróleo y no de las reservas internacionales, como creen otros analistas y economistas.

«Venezuela sigue teniendo flujo de caja por venta de petróleo. Yo difiero de otros colegas que dicen que las divisas vienen de reservas internacionales, vienen de la venta del petróleo. Aquí lo que hay es un mecanismo en el que Pdvsa entrega divisas al BCV y este las vende, hay que decir que tampoco viene del flujo de tarjetas internacionales», descartó.

Por esto, acotó, el tema del cambio y el comportamiento del dólar, dependerá de lo que pase en petróleo».