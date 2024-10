El fiscal general, Tarek William Saab afirmó que el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mintió y manipuló sobre el accidente doméstico que tuvo la semana pasada, para no asistir a la Cumbre BRICS en Rusia, por lo que debe ser investigado.

En una publicación en Instagram, Saab dijo que fuentes directas y cercanas desde Brasil le informan que Lula da Silva aliado histórico del chavismo, «manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular, el presidente Nicolás Maduro Moros».

Aseveró que esto lo pudo corroborar con el video que circuló este viernes «donde se ve al presidente Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo».

«Mientras, existe gran malestar en la izquierda latinoamericana y los movimientos revolucionarios del mundo por la indigna y nefasta actuación de su gobierno en dicha Cumbre al vetar y agredir cobardemente a Venezuela, siguiendo de manera obediente las instrucciones de los enemigos históricos de nuestros pueblos».

Insistió en que el presidente de Brasil reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho “accidente”, para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado.