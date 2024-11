El gobierno de Venezuela redobló el miércoles sus ataques contra funcionarios de relaciones exteriores de Brasil, acusándolos de poner en peligro las relaciones diplomáticas entre los países vecinos de América del Sur al actuar a favor de los intereses de Estados Unidos.

Las críticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro se produjeron un día después de que un importante asesor de política exterior del presidente de Brasil dijera que el país no había apoyado la propuesta de Venezuela de unirse al bloque de economías en desarrollo BRICS en la reciente cumbre del grupo en Rusia. Esa decisión se sumó a las tensiones que se han prolongado durante meses entre ambos países por los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela y los posteriores pedidos de transparencia de Brasil y otras naciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo en un comunicado que había convocado al encargado de negocios de Brasil en Venezuela, Breno Hermann, para “expresar su más enérgico rechazo a las recurrentes declaraciones intervencionistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno brasileño”. La embajada de Brasil en Caracas, la capital, declinó hacer comentarios.

En el comunicado, el ministerio acusó a Celso Amorim, exministro de Relaciones Exteriores de Brasil y asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de actuar “como un mensajero del imperialismo estadounidense” al “emitir juicios de valor sobre procesos que solo corresponden a los venezolanos y sus instituciones democráticas”. Agregó que sus acciones están “amenazando los lazos que unen a ambos países”.

Amorim reconoció el martes en una audiencia ante los diputados brasileños que existe un “malestar” entre los dos países, que atribuyó a la negativa del gobierno de Maduro a publicar los resultados electorales detallados que respaldan la victoria que las autoridades electorales dieron al presidente. Más tarde dijo que una mejora de las relaciones diplomáticas “dependerá de las acciones” que tome Venezuela, pero no ofreció detalles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en Brasilia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Las autoridades electorales venezolanas afirmaron que no podían publicar los resultados detallados porque su sitio web había sido hackeado. Al mismo tiempo, la principal coalición opositora obtuvo actas de escrutinio de más del 80% de las máquinas de votación electrónica utilizadas en todo el país, las publicó en línea y declaró que su candidato, el ex diplomático Edmundo González, había derrotado a Maduro por una amplia mayoría.

En los días posteriores a las elecciones del 28 de julio, Lula, el presidente colombiano Gustavo Petro y el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador –todos izquierdistas y amigos de Maduro– se involucraron en el conflicto electoral venezolano para intentar un esfuerzo de paz. Pero no llegó a nada, y desde entonces Maduro ha consolidado su gobierno , reorganizó su gabinete y encarceló a más de 2.000 opositores .

El bloque BRICS, que inicialmente incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha ampliado para incluir a Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Brasil se opuso a la inclusión de Venezuela en la cumbre del grupo a principios de este mes.

“Brasil no quiere una ampliación indefinida”, dijo Amorim a los legisladores. “Brasil cree que sus miembros deben ser países con influencia que puedan ayudar a representar a la región. Y Venezuela hoy no cumple con esas condiciones, en nuestra opinión. Ahora bien, eso no es un veto; eso fue expresado. Y allí, las decisiones son por consenso”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó la medida como un “comportamiento irracional” y la comparó con las sanciones económicas que Estados Unidos impuso contra el país sudamericano.