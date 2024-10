La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Social Independiente (ASI Venezuela), Marcela León, destacó este viernes 18 de octubre que el tema del salario mínimo es crucial en este momento, con diversas propuestas en la mesa de diálogo tripartito.

León enfatizó que es posible lograr un «salario vital» para los trabajadores venezolanos, considerando indicadores como la Canasta Alimentaria, el Producto Interno Bruto (PIB) y el crecimiento económico.

También explicó que entiende la crisis por la que pasa el país, más allá de las sanciones. «Hemos debatido todos los indicadores en la mesa de diálogo y por eso las propuestas que hemos hecho son en función a lo que el Gobierno ha venido haciendo».

El secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, comentó en entrevista al Circuito Éxitos 99.9 FM, que propuso un «salario de arranque» de US$ 200 mensuales. Sin embargo, esta propuesta, hecha hace más de un año, aún no ha tenido respuesta, y el salario mínimo sigue siendo inferior a US$ 4.