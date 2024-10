El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, reveló este miércoles 2 de octubre en su programa «Con el Mazo Dando» que varios funcionarios fueron capturados en el estado Zulia por supuestamente estar involucrados en actos de corrupción.

«Salieron a defenderlo, se van a arrepentir de haberlos defendido cuando salga todo», declaró Cabello, refiriéndose a partidarios de la oposición que rechazaron la detención del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. «Pero se van a arrepentir feo, porque ahí todo el mundo está soltando la lengua de cómo es el proceso y es por corrupción».

Cabello calificó la situación como «barro puro» y advirtió que «ahí cae un gentío». También criticó a los defensores de Ramírez, sugiriendo que sería mejor mantenerse callados.

«Cómo es posible que donde lleguen, lleguen a robar, de manera descarada, vulgar», cuestionó Cabello. «Y es una sociedad de cómplices, no es que ellos roban para esto, no allí robó todo el mundo y utilizan esta alcaldía como una caja chica, no, como caja grande».