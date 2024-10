La situación de los venezolanos que buscan refugio en Colombia se ha vuelto crítica debido a las demoras en los trámites de protección internacional. Según reveló la revista Semana, hay 29.551 solicitudes de reconocimiento de condición de refugiados «congeladas» desde hace meses o años.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tiene demoras de más de tres años para analizar estos requerimientos, pese a que quienes los solicitan son personas que huyeron de Venezuela debido a su posición política, ejercicio como defensor de derechos humanos o trabajo en medios de comunicación.

Desde el 28 de julio, han llegado a la Cancillería 1.693 solicitudes de refugio por parte de venezolanos, de las cuales ya fueron rechazadas 688 por no cumplir requisitos. Sin embargo, expertos critican la falta de una política integral para abordar esta situación.

«El Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades. No solo tiene un acumulado de tanto tiempo de solicitudes no respondidas, sino que además tiene unas normas muy restrictivas», sostuvo Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

La experta María Gabriela Trompetero, de la Universidad de Bielefeld, Alemania, señaló que «el Estado colombiano debería estar ofreciendo protección inmediata a estas personas como refugiadas, incluso pensar en un mecanismo de reconocimiento como refugiados prima facie».

Mientras tanto, los venezolanos que esperan la resolución de su solicitud están en riesgo de caer en la economía informal, ya que no pueden trabajar formalmente durante el proceso. El canciller Luis Gilberto Murillo se comprometió a revisar este asunto, pero aún no se han anunciado nuevas medidas.

Estadísticas clave:

– 29.551 solicitudes de refugio «congeladas»

– 1.693 solicitudes de refugio presentadas desde el 28 de julio

– 688 solicitudes rechazadas por no cumplir requisitos

– 1.441 venezolanos aceptados como refugiados entre 2017 y agosto de 2024

– 67.048 solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado presentadas desde 2017