El canciller italiano, Antonio Tajani, recibió al exdiplomático venezolano Edmundo González Urrutia en Roma, al que le reiteró la condena a las violaciones de derechos humanos y represión política del Gobierno de Nicolás Maduro.

«En Venezuela hay un intento de asfixiar la libertad», afirmó Tajani en su primera reunión con González Urrutia. También condenó la orden de arresto contra el excandidato presidencial y destacó el compromiso de Italia en buscar una transición democrática pacífica.

«Devolver la libertad y la democracia a Venezuela es la prioridad del Gobierno italiano», agregó.

A @EdmundoGU ho ribadito l’amicizia verso il popolo venezuelano e il forte sostegno che gli stiamo dando, sia nella UE che nel G7, per la risoluzione della crisi in atto. 🇮🇹🤝🏻🇻🇪 pic.twitter.com/APb2qXaODT

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 31, 2024