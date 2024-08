El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este miércoles que su postura sobre la crisis poselectoral de Venezuela «ha ayudado» a que «no se desborde» la violencia en ese país, donde las protestas han dejado 25 muertes y más de 2.400 arrestos.

El mandatario defendió en su conferencia matutina la posición que comparte con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, de «esperar los resultados» definitivos en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró presidente reelecto a Nicolás Maduro.

«Lo que nosotros sostuvimos con el presidente Lula y con el presidente Petro, que no haya violencia, y ese llamado ha ayudado porque no deja de haber confrontación, pero no está desbordada la violencia», expresó el gobernante mexicano.

Momentos antes, más de 25 organizaciones civiles en Caracas pidieron a los gobiernos de Latinoamérica tomar «acciones concretas» para «detener» la «crisis de derechos humanos» en Venezuela, donde documentan esa cifra de fallecidos y detenidos, tras las protestas contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio.

En contraste, López Obrador remarcó que «afortunadamente no ha habido desbordamientos» en el país suramericano.

«Ahora van a decir mis adversarios que estoy negando que haya violencia en Venezuela. No, no estoy negando, nada más que una confrontación con tantos intereses de por medio es para que fuese peor», manifestó.

El presidente criticó «la cargada» internacional y el «reagrupamiento del movimiento de derecha» en torno a Venezuela, al cuestionar que la Organización de Estados Americanos (OEA) y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hayan reconocido la victoria del opositor Edmundo González Urrutia.

Insistió en que México «tiene que esperar» antes de reconocer a algún candidato vencedor y que confía en lo «que decidan los órganos electorales».

Además, opinó que «todo iba muy bien» el día de los comicios «y en la noche empiezan a descomponerse las cosas y no se presentan resultados ni de un lado ni del otro».

«Nosotros no estamos en ningún organismo electoral en Venezuela, esto es un asunto que corresponde a los venezolanos y lo que deseamos es que haya una solución pacífica a las controversias, lo que ha sido nuestra política exterior siempre, y actuar con prudencia y no dejarnos acarrear», argumentó.

La oposición venezolana ha convocado a protestas contra los resultados oficiales el próximo sábado, cuando también hay marchas contempladas en las principales urbes mexicanas, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana.