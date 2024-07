Donald Trump prometió este jueves (18.07.2024) cerrar las fronteras de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales el primer día en el cargo si gana la reelección como presidente estadounidense en noviembre.

Sombrío y con la oreja vendada, Trump aceptó la nominación presidencial en el Congreso Nacional Republicano que tuvo lugar en Milwaukee, con un discurso en el que describió un amplio programa populista y donde evocó lo vivido en el reciente atentado sufrido en Pensilvania.

No faltaron alusiones a la «invasión migrante», apuntando que cerrará la frontera con México el primer día de su hipotético segundo mandato y manteniendo la fuerte retórica antimigración que le caracteriza.

El candidato republicano aseguró, que el crimen en Venezuela y El Salvador está cayendo, no por obra de sus gobernantes, sino «porque están enviando a sus asesinos a los Estados Unidos de América».

«Es una invasión, de hecho», dijo Trump, utilizando un lenguaje que ha sido criticado por deshumanizar a los inmigrantes.

Trump: migrantes «vienen de cérceles» e «instituciones mentales»

El republicano volvió a alegar que los inmigrantes «vienen de cárceles, vienen de instituciones mentales y asilos», aunque no hay evidencia de que los países estén enviando sus delincuentes o enfermos mentales al otro lado de la frontera.

El candidato prometió acabar con la crisis migratoria cerrando la frontera y terminando de levantar el muro fronterizo con México.

«Pondremos fin a la crisis de inmigración ilegal cerrando nuestra frontera y terminando el muro, la mayor parte del cual ya he construido», aseguró el exgobernante. «La invasión en nuestra frontera sur la vamos a detener y lo haremos rápido», dijo.

En su extenso discurso también habló en un poco habitual tono conciliador.

¿Un Trump comedido?

Trump no pareció plenamente Trump en su primer discurso tras el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado en un mitin. Sereno, sin exaltarse y sin levantar la voz, se presentó ante sus seguidores en la Convención Nacional Republicana para aceptar la nominación con un mensaje de tono conciliador, aunque con sus propuestas radicales de siempre.

Empezó a hablar precisamente llamando a la mesura política al afirmar que «es necesario curar la división de la sociedad».

«Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (…) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad», dijo.

Poco más de una hora y media duró el discurso en el que apenas mencionó al presidente Joe Biden, de quien siempre se ha burlado por su avanzada edad, tanto con palabras como con jocosas imitaciones de sus movimientos.

En su discurso apenas citó al mandatario demócrata o a su vicepresidenta, Kamala Harris, aunque no escatimó en críticas a su partido rival.