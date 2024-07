El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que busca la reelección el domingo , ha tenido cierto éxito en frenar una inflación que antes era altísima, pero los trabajadores dicen que sus salarios no han alcanzado los altos precios de los alimentos y otros bienes.

Eso, combinado con la frustración general después de años de malestar económico, podría enfriar el apoyo a Maduro y ayudar a atraer votos para el candidato de la coalición opositora, Edmundo González , dijeron votantes y analistas.

Venezuela había sufrido una hiperinflación de seis dígitos durante aproximadamente cuatro años, con el indicador alcanzando un vertiginoso 130.000%, erosionando los ahorros y haciendo que los suministros básicos fueran escasos.

Pero la inflación anual cayó a alrededor del 50% durante el último año porque el gobierno restringió el crédito, mantuvo estable el tipo de cambio y frenó el gasto público.

«Hemos desacelerado (la inflación) con las políticas correctas», dijo Maduro -quien está en el poder desde 2013- este mes cuando se publicaron cifras que mostraban que la inflación mensual en junio fue del 1%.

La última vez que un aumento de la inflación fue tan bajo fue en julio de 2012.

Pero muchos en el país todavía están luchando para llegar a fin de mes y algunos lamentaron que no hubo el aumento habitual en los salarios del sector público visto en años electorales pasados.

«Con las elecciones el poder adquisitivo no cambia en nada. Los precios suben», dijo Oscar Reyes, un empleado público jubilado cuya pensión es de unos 100 dólares mensuales, mientras hacía compras en un mercado de Caracas.

Los aumentos en sus ingresos han sido mínimos, dijo. «Compramos muy poco, porque también tenemos que pagar los servicios públicos».

González ha prometido negociar acuerdos entre empresas, trabajadores y el gobierno para mejorar los salarios y continuar los esfuerzos para frenar la inflación.

«Hace unos meses gastaba en promedio 75 dólares semanales en comida, ahora es el doble», dijo Carmen Morales, una administradora de 52 años de la ciudad central de Valencia, que gana 250 dólares al mes y ayuda a mantener a sus padres.

Morales dijo que quiere un cambio de gobierno y votará por la oposición el domingo.

Los analistas afirman que, considerando los aumentos anteriores, las reducciones actuales de la inflación a veces no son visibles para el consumidor promedio.

«La inflación puede llegar a cero, pero si ganas 200 dólares y la comida básica para un mes cuesta 500 dólares, hay una brecha», dijo el economista Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, con sede en Caracas. «La gente no ve una inflación (más baja) como algo positivo». Lo

¿MODELO SOSTENIBLE?

Los analistas afirman que el gasto público ha aumentado levemente durante la campaña electoral, pero los salarios de los empleados públicos no han aumentado desde 2022, aunque el gobierno ha aumentado las bonificaciones, que tienen un efecto fiscal menor.

Los salarios del sector privado tienden a ser más altos que los del sector público y promedian 231 dólares al mes, según el Observatorio Financiero de Venezuela. Para los trabajadores privados, también, los aumentos han sido menos frecuentes que durante la hiperinflación, señaló la consultora Mercer Venezuela.

El esfuerzo inflacionario del gobierno ha requerido mantener artificialmente estable el tipo de cambio del bolívar local inyectando a la economía unos 2.240 millones de dólares en lo que va del año, alrededor de un 30% más que el año pasado, según cálculos de la firma analista Síntesis Financiera.

Los analistas dicen que eventualmente tendrá que haber una corrección que impulse los precios del tipo de cambio, que se ha mantenido en 36,5 bolívares por dólar durante siete meses.

La limitación del crédito bancario por parte del gobierno ha obligado a los productores de arroz y maíz , principales cultivos de consumo local, a adoptar esquemas de venta a futuro con sus compradores.

Y los empresarios han pedido con frecuencia durante reuniones transmitidas por la televisión estatal que el gobierno revise sus decisiones fiscales y tributarias , para ayudar a aumentar la producción y permitirles pagar mejores salarios, sin éxito.

El guardia de seguridad Lisandro Gómez gana $40 al mes más bonos y recibe una canasta de alimentos subsidiada por el gobierno.

«Dicen que la economía está mejor, pero yo no lo veo así. Lo que gano no me alcanza para mucho», afirmó, añadiendo que piensa apoyar a la oposición.