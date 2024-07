Las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela han atraído un nivel de entusiasmo de los votantes no visto en al menos una década. A pesar de una atmósfera cargada marcada por arrestos de figuras de la oposición y acusaciones de conspiración, las manifestaciones de la oposición han atraído a grandes multitudes, incluidos ex partidarios desilusionados del partido gobernante del presidente Nicolás Maduro.

Maduro, que busca un tercer mandato, se ha mostrado confiado en lograr una victoria contra lo que él llama la «extrema derecha».

La oposición, que boicoteó las elecciones de 2018, alegando que la votación no sería justa, ha dicho que las decisiones de las autoridades electorales se tomaron con la intención de confundir a los votantes y reducir el apoyo de la oposición. suscribe reporte de Reuters.

Pero la campaña de su rival Edmundo González marca la primera vez desde 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez asumió el poder, que un movimiento político además del Partido Socialista ha tenido un impulso real y una ventaja potencial.

Parte del entusiasmo por González, un ex diplomático de 74 años, proviene de ex «chavistas» que alguna vez acudieron en masa para apoyar al partido de Maduro y a su mentor Chávez, según entrevistas que Reuters realizó en mítines de la oposición y en ciudades de todo el país.

Años de crisis económica y el éxodo de más de 7,7 millones de personas han pasado factura, dijeron.

«Me gustó el chavismo, lo que proponía, que la riqueza se repartiera, que se dieran oportunidades de salir adelante a muchos, que los más vulnerables tuvieran una oportunidad», dijo Édgar González, de 39 años, mientras asistía a un mitin de la oposición en Valencia. , la capital del central estado de Carabobo.

«Pero luego vino esta locura», dijo González. Dijo que perdió su trabajo de contabilidad en 2021 cuando su antigua empresa cerró y ahora se gana la vida haciendo entregas en su motocicleta. «No me arrepiento de mi pasado, pero he entendido que ese no es el camino».

Existe un amplio apoyo a la líder de la oposición María Corina Machado, dijo Oswaldo Ramírez, director de la consultora caraqueña ORC Consultores. Machado ganó rotundamente una primaria el año pasado, pero se le prohibió ocupar cargos públicos y se lanzó a hacer campaña por González.

Pero también hay «un descontento chavista que cree que el país necesita iniciar un nuevo camino y que la revolución básicamente se ha oxidado», dijo Ramírez.

Maduro ha aflojado los controles cambiarios y ha frenado una inflación que alguna vez fue altísima, pero la economía sigue obstaculizada por una caída en los ingresos petroleros en el país de la OPEP y sanciones duraderas.

Ha advertido de un «baño de sangre» si la oposición gana y ha prometido un nuevo período de crecimiento que significará que la economía ya no dependerá de los ingresos del petróleo.

«Llevamos 25 años apoyando a los chavistas con la esperanza de que en algún momento iban a enderezar el camino del país, pero cada día es peor», dijo la profesora Marina Pérez en la manifestación conjunta González-Machado en Valencia. Su salario no había aumentado en dos años, dijo.

«Ahora hay dos líderes que nos dan una nueva inspiración», dijo Pérez. «Eso es lo que queremos: un cambio».

Rally de motos

En todo el país, González y Machado han sido recibidos por multitudes que los vitoreaban, y los asistentes, a veces entre lágrimas, les entregaban rosarios u otras obsequios.

En algunos casos, han ido acompañados de caravanas de motocicletas, otra posible señal de cambio en Venezuela.

Los clubes de motociclistas han sido considerados durante mucho tiempo focos de apoyo feroz al partido gobernante. Algunos fueron acusados ​​de violencia contra manifestantes antigubernamentales durante grandes marchas en 2014 y 2017.

Pero muchos miembros de clubes de motociclistas han aparecido recientemente en manifestaciones de oposición, a veces transportando a Machado cuando su automóvil ha sido bloqueado por cierres de carreteras por parte de las fuerzas de seguridad.

González también viajó recientemente en motocicleta en la ciudad occidental de Barinas, según videos publicados por la oposición.

Los motociclistas también participaron en un mitin de Maduro este mes.

El presidente ha ofrecido en repetidas ocasiones crédito para la compra de motocicletas, vital para los venezolanos que tienen escaso acceso a un crédito más amplio y con un salario mínimo equivalente a 3,50 dólares al mes.

Pero eso puede ser demasiado poco y demasiado tarde, incluso para los chavistas más acérrimos.

«Había partidarios del gobierno en nuestro grupo que se sintieron decepcionados porque están viviendo personalmente la crisis», dijo Hermes Álvarez, de 42 años, miembro de un club de motociclistas en el oeste de Barquisimeto.

«El socialismo nos ha llevado a vivir en decadencia», dijo el motociclista César Mendoza, de 46 años, mientras asistía a un mitin de Machado en Carabobo a principios de julio.