El periodista y presentador de televisión venezolano Boris Izaguirre expresó en una entrevista con Jesús López, en Entre Palabras, que aceptaría una invitación del gobierno para reunirse con Nicolás Maduro.

Izaguirre afirmó que no ve motivos para rechazar dicha invitación. «Bueno no me parece porqué tendría que negarme», declaró el presentador, tras reflejar su intención de dialogar con el mandatario nacional.

En relación con las críticas a artistas que se han reunido con Maduro en el pasado, Izaguirre expresó su desacuerdo con la polarización política. «No creo en la polarización, a la polarización no puedo estar de acuerdo».

«Creo en la diplomacia y en que siempre puede haber un término medio», agregó. Además, subrayó la importancia de la participación electoral, especialmente para los jóvenes.

«Es muy importante votar en cualquier momento de tu vida», concluyó.