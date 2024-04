El líder de Prociudadanos, Leocenis García reiteró su preocupación por la decisión que tendrá que expresar Estados Unidos, cuando venza el lapso de las licencias petroleras este jueves 18 de abril y advirtió que de regresar al escenario de máxima presión, el perjudicado será el pueblo venezolano, no el Gobierno.

«Rómulo Betancourt no hizo política leyendo y amedrentándose por los grafitis y panfletos de sus adversarios. Y nosotros, la oposición, no podemos hacerla leyendo Twitter. Esta es la realidad. Si se imponen sanciones, vamos a generar un enorme retroceso. Volveremos a las trincheras y solo complicaremos la vía electoral, ya bastante herida. Mi postura está clara en estas palabras a tres días de que venza el plazo: Estados Unidos no debe castigar los errores del Gobierno imponiendo sanciones al pueblo venezolano. Los opositores al régimen de Maduro debemos oponernos. Y yo me opongo», expresó en un mensaje en sus redes sociales.

A tan solo 72 horas para que Estados Unidos manifieste su decisión final, Garcia conocido por sus conexiones en Washington y su discurso distante de la oposición tradicional, ha insistido por años en una salida negociada, y hoy lo mantiene: Hay que darle cumplimiento al Acuerdo de Barbados y garantizar unas elecciones pacíficas que sean el inicio de una transición en Venezuela.

García identificado como uno de los líderes de oposición habilitados con mayor posibilidad de participación en las próximas elecciones según tres encuestas de renombre, alertó al país sobre este revés, días después que el CNE cancelara su partido Prociudadanos a pesar que tal como se ve la propia página del ente comicial en la última elección de 2020, ese partido cumplió con el 0,5 de ley.

