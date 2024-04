El reconocido escritor y pensador Álvaro Vargas Llosa expresó su admiración y apoyo incondicional hacia la líder de Vente Venezuela María Corina Machado, según publicó este viernes 5 de abril en su cuenta de X.

«Me he comunicado con María Corina Machado para transmitirle la infinita admiración y el respaldo resuelto de tantos de nosotros en esta hora fronteriza», dijo.

También resaltó que, tras la conversación, pudo confirmar que la moral y determinación de Machado permanecen intactas, así como su sentido de responsabilidad.

La fe en la victoria de Machado, según Vargas Llosa, no ha disminuido, independientemente de los obstáculos que encuentre en su camino. En su mensaje, también expresó una profunda gratitud por las lecciones de compromiso ético y cívico que Machado está impartiendo a las generaciones presentes y futuras.

Vargas Llosa concluyó su mensaje con una metáfora poética, describiendo a Machado como una “rara ave que vuela por encima de todas las otras en el turbio firmamento de tu país y de buena parte del hemisferio que te tocó”, lo que sugiere una visión de liderazgo y esperanza que trasciende fronteras.

Este apoyo público de una figura tan prominente como Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, es un testimonio del impacto y la influencia que la líder política tiene en la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela.

Me he comunicado con @MariaCorinaYA para transmitirle la infinita admiración y el respaldo resuelto de tantos de nosotros en esta hora fronteriza. He comprobado, sin sorpresa, que su moral, su resolución y su sentido de la responsabilidad que recae sobre sus hombros están…

