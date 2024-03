El director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma ofreció detalles sobre la forma en la que un grupo de personas no identificadas entraron a su apartamento en Caracas, lo destrozaron al parecer en búsqueda de objetos de valor o información personal.

En contacto telefónico con ND, Nieto Palma explicó que los hechos ocurrieron este miércoles, después de que él salió de viaje a Nueva Esparta -a las 7:00 a.m.- y su madre que tiene 85 años, se dispuso a salir a misa en una iglesia cercana a su residencia en La Tahona.

«En la casa no había nadie, mi mamá salió pasadas las 11:00 a.m. y regresó a la 1:00 p.m. Al llegar se percató de que habían violentado la reja, ingresaron al apartamento y destrozaron las habitaciones, suponemos en búsqueda de joyas o dinero en efectivo, pero no encontraron ni se llevaron nada», declaró.

Respecto a si infiere que la visita no deseada tiene algo que ver con el tema político, debido a su rol como director de una ONG que se dedica a denunciar la crisis carcelaria en Venezuela, dijo:

«No lo sé, hicimos la denuncia a PoliBaruta y cuando regrese a Caracas, iré personalmente después de que vea cómo quedaron mis pertenencias; pero según lo que me explicó una amiga que fue al apartamento no registraron ni se llevaron los equipos tecnologicos que quedaron en casa».

Nieto Palma subrayó que en el edificio donde reside no existe una red de cámaras de seguridad, y afirmó que no descarta que quienes ingresaron hayan estado vigilando la vivienda para saber el momento exacto en que podían entrar.