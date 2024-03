El médico internista estadounidense Kyle Varner, advirtió este jueves que la exdiputada de la AN 2015 y miembro del Comando de Campaña de María Corina Machado Dignora Hernández tiene una complicada situación de salud que la pone en riesgo de muerte, si no recibe la medicación necesaria.

En un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, Varner manifestó su preocupación por Dignora Hernández, tras haber sido secuestrada, al igual que Henry Alviarez, por los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro.

«Hernández tiene angioedema idiopático controlado por un anticuerpo monoclonal y, si no recibe este medicamento, corre riesgo de asfixia causada por la inflamación de las vías respiratorias».

Refirió a que el oficialismo en Venezuela es conocido por «mantener cárceles miserables donde casi nunca se brinda atención básica a sus cautivos. Esto significa que es muy probable que Dignora Hernández muera si permanece retenida por un período de tiempo prolongado», alertó.

A juicio de Varner con la detención de Hernández que es una mujer de 55 años con una condición médica vulnerable, envía un mensaje: «Opónganse a nosotros y los mataremos».

Reprochó que Maduro siga en el poder porque el mundo libre se ha mantenido al margen negligentemente, mientras comete atrocidades históricas.

The free world must put an end to this string of vile dictatorships that menaces our hemisphere. They will not go peacefully.

We have a binary choice: use force, or watch as they slaughter and starve their populations while producing a perpetual refugee crisis.

