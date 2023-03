El analista político John Magdaleno aseveró este martes que Henrique Capriles no ganó las elecciones presidenciales de 2013 y calificó como un error que el dirigente de Primero Justicia, haya cantado fraude.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Magdaleno apuntó varios errores -que a su juicio- ha cometido la oposición durante los últimos años y que han contribuido a que no se haya consolidado el cambio político. «Existe la implicación práctica de que en los últimos 24 años se ha intentado de todo para lograr el cambio político, y que todo ha sido correcto y bien pensado y no es así. Hay decisiones responsabilidad de la dirección política que no han sido correctas, y lo digo con ánimo genuinamente constructivo. Las protestas de 2014 y 2017 estuvieron muy mal conducidas porque partían de que procuraban el cambio político. Eso es falso, la protesta no es ni la variable detonante, ni la variable que junto con otras puede lograr el cambio político. Otra premisa fue la de presionar tanto al Gobierno, que la protesta no se levantara nunca. Pero es que la protesta no puede ser algo de todos los días, eso de salir a marchar y concentrarnos todos los días no tiene mucho sentido».

Respecto a la negociación, deben tener claro que si se sienta a negociar no puede levantar la protesta, se requiere presión pero si afloja la protesta, ¿Cómo consigue que la otra parte ceda?, preguntó. «Hubo muy mala lectura del momento e incomprensión de los mecanismos que se usan para lograr el cambio», acotó.

«Sobre las elecciones también hay mitos. Es mentira que la oposición tiene 24 años intentando la redemocratización del país. Esto es posterior a 2015, no había sido mayoría nunca antes. Además, la gente piensa que Capriles ganó en 2013 y lo he dicho: no hay ninguna evidencia concluyente de que Capriles ganó el 14 de abril de 2013. Maduro estuvo arriba hasta el final, hasta el corte de ese día a las 6:00 p.m. Un estudio de Datanálisis comunicó que la brecha era de 3,4 puntos favorables a Maduro; el mito que se construyó y además, Capriles cantó fraude, fue un grave error».

Además, dijo que la idea de que los inhabilitados participen en La Primaria es factible, solo sí se le comunica al electorado, de forma clara, que de resultar ganador en la elección del 22 de octubre, tendrá que ser sustituido.

Magdaleno destacó que en principio no estaba de acuerdo con que un inhabilitado o inhabilitada pudiera postularse a La Primaria, pero luego comprendió que esto podría ser una buena idea.

«Yo creo que a estas alturas, todos están conscientes del riesgo que significa un candidato inhabilitado y más si es competitivo, porque su adversario no va a permitir que la inhabilitación sea levantada. Pero creo que esto ahora tiene utilidad, aunque en principio no estaba de acuerdo con que inhabilitados participaran en La Primaria. Pero debe saberse que luego será sustituido si resulta eventualmente ganador o ganadora. Debe ser reemplazado porque hay que presentar una opción factible y que movilice a la mayor cantidad del electorado» y agregó «si los inhabilitados participan porque atraen al electorado, esto contribuye a la movilización, pero hay que decirle al país que están inhabilitados y hay que reemplazarlos por otro», recalcó.

La Primaria no es suficiente

Magdaleno también explicó que La Primaria no es suficiente para lograr el cambio político, pese a que estimó que es una «oportunidad» para crear un clima de opinión y movilización favorable de cara a 2024, para visibilizar a la mayoría del país que quiere sacar a Maduro del poder.

«Debería haber otras opciones, como por ejemplo, un acuerdo estratégico básico para la democratización del país; un acuerdo mínimo común lo que antes se conocía como plan mínimo de gobierno, que deberá seguir quien gane la presidencia. Y además, me parece que la política hay que leerla desde una lente distinta a la de coalición de partidos porque, desde mi modesta opinión, ese vehículo que es necesario también es insuficiente para las tareas que demandan un cambio político. Se debe involucrar a la ciudadanía. Sino convertimos a los venezolanos en sujetos del cambio político este no sucederá. Y esa presión necesita un vehículo y un movimiento social porque la gente está frustrada, desencantada porque se le ha ofrecido caminos y opciones; pero el cambio no llega y han pasado 24 años».

Asimismo, descartó que de aquí a 2024, el Gobierno pueda consolidar el crecimiento económico que promete desde hace años, vencer la inflación y tomar medidas eficientes para que los servicios públicos mejoren.

Mientras que, la oposición tiene el gran reto de la alineación estratégica y entender que son varias estrategias, y no solo una sola las que le permitirán vencer en 2024.