Los dirigentes de Voluntad Popular y exintegrantes del gobierno interino Juan Guaidó y Carlos Vecchio hicieron un llamado a los venezolanos, dentro y fuera del país para que se preparen para ejercer su derecho al voto, no solo en La Primaria sino en la presidencial de 2024.

Con motivo de seguir avanzando en la campaña «Mi Voto Vale», ambos dirigentes participaron en un Instagram live, este miércoles. Y Guaidó reafirmó que esta servirá para garantizar derechos, sobre todo de la diáspora, no negarlos «como intenta hacer Maduro».

Al tiempo que reiteró que un venezolano es un venezolano con plenos derechos esté donde esté. “Tenemos que hacer valer nuestro voto. Todos los venezolanos estén donde estén tienen derecho al voto. Mi compromiso es luchar por sus derechos”.

Por su parte Vecchio destacó que “no hay venezolanos de adentro o de afuera; sino que hay un solo venezolano. Tenemos que dar derechos, no quitarlos como lo hace el régimen. No hay argumentos que diga que los venezolanos en el exterior no pueden votar en La Primaria”.

El abanderado de la tolda naranja para la elección interna opositora, recordó que actualmente en el exterior hay 4 millones de adultos venezolanos en edad de votar; y 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el Registro Electoral. Por lo que hizo un llamado a la Comisión Nacional de Primaria para ampliar el registro de inscripción más allá de los actuales 24 centros en cada capital regional; y a los venezolanos les pidió hacer valer sus derechos y exigirlos a través de la petición Mi Voto Vale

“Cada venezolano cuenta y Venezuela cuenta con ustedes. Tenemos que organizarnos desde ya para que los que están afuera puedan participar. La campaña ‘Mi Voto Vale’ porque lo vamos a defender”.

Insistió en que La Primaria es para «reunificar» a Venezuela, «no para ver quién tiene más votos».

«Todos debemos sumarnos a la petición ante la Comisión de la Primaria, apoyar a sus amigos y familiares en Venezuela a trasladarse a los centros regionales para inscribirse o actualizar sus datos para participar en las elecciones venideras».