El abanderado de PJ a La Primaria, Henrique Capriles Radonski agradeció el apoyo a todos los dirigentes de la tolda aurinegra y a la militancia, pero destacó que durante los próximos meses, los venezolano sabrán elegir «sabiamente» quién será el candidato unitario que se enfrentará a Nicolás Maduro en 2024.

Desde un acto de PJ en La Trinidad, al que asistieron otros dirigentes de la Plataforma Unitaria, el exgobernador de Miranda, enfatizó que para él la política significa el bienestar de la gente y no un color, al referir a la camisa roja que llevaba puesta este viernes. «La política para mi no es una pinta, ni un pantalón o una camisa, son los venezolanos (…) sino para qué nos metimos en un partido político. El pueblo sabiamente elegirá su candidato y le digo al doctor Jesús María Casal y a todos los miembros de la Comisión Nacional: no los vamos a presionar, ni vamos a decirle lo que tiene que hacer, o si tiene que hacer esto o aquello».

«Lo que no vamos a permitir es que La Primaria se convierta en un proceso donde los sin zapatos de este país no puedan votar. Esa es la causa, los pobres, los trabajadores, los pensionados (…)» que no tienen para comprarse una pastilla porque la pensión de 130 bolívares no alcanza para nada. «Estamos aquí para ustedes, para los pensionados, los abuelos, los pobres. Lo demás es perder el tiempo. En esto que arranca hoy, cualquier duda que tenga cualquier venezolano sobre lo que está pasando se la vamos a responder porque hoy uno estornuda y es trending topic. Estamos en una guerra de redes que al final, no sabemos quién está detrás de eso. Pero este país es más grande que eso».

Capriles anunció, al igual que Carlos Ocariz, que visitará todos los estados del país. «La causa no es Capriles, es Venezuela, son los venezolanos, hoy arranca el encuentro de todos y cada uno de los venezolanos».

Se describió como un defensor de las minorías, y recalcó que cree en la unidad opositora, pero con un objetivo claro más allá de una aspiración. El objetivo es transformar este país, lo que aquí nos diferencia a nosotros y es lo que debemos reivindicar todos los dias, es que creemos en la inclusión abrir las puertas y decirle a todos los que están descontentos «vente vamos juntos».

Asumió que el 22 de octubre le pondrán muchos «obstáculos» y criticó «hay gente que se dice ser de oposición pero ataca más a otros de oposición. ¿Tú eres molusco o eres marisco? Esa es la verdad porque lo que falta es que nos ofrezcan que nos van a freir las cabezas; y eso no lo vamos a volver a repetir. De aquí al 22 de octubre vamos a sortear muchos obstáculos. Y después viene la que nos interesa que es 2024, es una oportunidad, sabemos que no es fácil. Nunca ha sido fácil pero será un año de esperanza, acabar este gobierno de indolentes».