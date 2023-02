El secretario de Fetrasalud y promotor del Foro Cívico, Pablo Zambrano aseguró este jueves que los trabajadores públicos están muy molestos porque Nicolás Maduro ha ignorado que llevan semanas en las calles exigiendo aumento salarial y que se cumplan las contrataciones colectivas.

«Aunque los trabajadores no podrán mantenerse en la calle todos los días exigiendo salarios dignos, están inmensamente descontentos. Los trabajadores no vamos a estar todo el tiempo en la calle. Pero la rabia cada día va creciendo. Entonces, ¿A dónde quiere el gobierno que se llegue si no da respuesta?», declaró a Vladimir Villegas en el programa Vladimir a la Carta.

Es momento de sentarse a discutir el tema salarial que afecta a todos los venezolanos, porque el «pueblo está cansado». «Tenemos que dejar la politiquería. Que si la izquierda, la derecha, el imperio; tenemos que conectarnos con la ciudadanía(…) El radicalismo y la confrontación fracasaron. Son tiempos de moderados, de buscar salida a la crisis, de hablar y concientizar. De elevar la consciencia».

La tercera jornada del Foro de Diálogo Social entre representantes de Nicolás Maduro, empresariado y centrales sindicales, que se llevó a cabo en la isla de Margarita desde el lunes hasta este miércoles, terminó sin avances sobre el tema del aumento salarial, que ha sido una exigencia constante de los empleados públicos durante las últimas semanas. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) informó que las reuniones no terminaron con resultados positivos, debido a la negativa del gobierno de fijar montos y fecha para el aumento salarial.

Al respecto, Zambrano aseguró que ni los partidos afectos al gobierno están de acuerdo con la política laboral que se está llevando a cabo. «El equipo económico de Nicolás Maduro tiene que hacer grandes reflexiones sobre la política laboral».

«Maduro dice que hemos avanzado económicamente, pero será que avanzan unos y otros no. ¿Cómo avanza un hombre que recibe 20$ al mes? Estas son las discusiones que tenemos que dar» y reprochó «yo no veo medidas de austeridad para reducir gastos por parte del gobierno. Vemos vehículos de los mejores del mundo, la vida de compañeros que están el altos cargos es muy distinta a la vida de los trabajadores».