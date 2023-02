El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander sostuvo que para que los venezolanos en el exterior puedan votar en la presidencial, debería aprender de México, Ecuador y EEUU que tienen mecanismos de voto a distancia que generan «relativa confianza».

«Venezuela debería aprender de experiencias ajenas, de países que han implementado mecanismos para inscripción y votación a distancia que permitan efectivamente que un elector logre inscribirse y luego votar sin necesidad de que la gente se traslade a la oficina del RE. Esto siempre genera suspicacia porque la gente le tiene miedo al voto a distancia y a la seguridad de este tipo de tecnología, pero nosotros nos hemos ido acostumbrando a hacer transacciones no presenciales. Es frecuente que uno haga transacciones monetarias por Internet por mecanismos con relativa confianza, aquí sería igual. México tiene un mecanismo de voto a distancia que se podría replicar, Ecuador también y Estados Unidos, donde la gente vota por correo», declaró a LPL.

En el camino para La Primaria, ahora que se conoce la fecha oficial, dirigentes estiman que no se debe hacer uso de la ayuda técnica del CNE, porque este es un «brazo» del Gobierno.

Sin embargo, Lander aseveró que los dirigentes políticos deben dejar este discurso a un lado porque el voto «sí sirve».

«En Venezuela ha habido procesos electorales como en el 2015, cuando se eligió una AN opositora, que ese parlamento no diera los resultados que la gente esperaba eso es otro asunto. Eso no es culpa del sistema electoral, no es culpa de las elecciones. Entonces hay que rescatar campañas donde le digamos a la gente que en Venezuela el voto sirve, aunque nos gobierne un sistema autoritario. Rescatemos el voto como una herramienta para expresarnos y de resolución de conflictos por la vía pacífica».

Agregó que una primaria sin el CNE siempre será más costosa.

«Suele ocurrir en esta cosa del proceso electoral, que hay algunas voces que tienen más volumen que otras. Eso no quiere decir que sean mayoritarias. Yo creo que ahorita se está decantando en sectores de oposición la idea de buscar algún mecanismo de entendimiento con el CNE para la realización de las elecciones. El problema es que, por ejemplo, el uso de los centros de votación para hacer las elecciones, eso de alguna manera tiene que contar con el beneplácito del CNE. No contar con el apoyo técnico del CNE significaría que las elecciones primarias costarían bastante, más de lo que costarían con el apoyo del CNE».

Pulse aquí para leer la nota completa en LPL.