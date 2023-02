A pocos días para Carnaval 2023 en Venezuela, el presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Nicola Furnari explicó que debido a la crisis económica y la alta inflación, los full days se han convertido en la mejor opción para los venezolanos porque se adaptan al bolsillo.

En entrevista con Unión Radio, Furnari destacó que desde ya las agencias de viajes, mayoristas y operadores turísticos publicitan los paquetes para Carnaval que será el próximo 20 y 21 de febrero, pero también para Semana Santa. Sin embargo, tras la pandemia de covid-19, el venezolano reserva al último minuto.

«Si me preguntas cómo está la proyección te digo que debo esperar hasta el jueves de la semana que viene, porque esperan hasta el último minuto para la adquisición de los paquetes. Afortunadamente, tenemos una oferta muy amplia, no es solo la parte de hotelería, paquetes todo incluido, los boletos. Sino los full days que se adaptan al bolsillo del venezolano, de cualquier persona que pueda no tener el poder adquisitivo para reservar por varios días».

Precisó que La Guaira, Miranda y Anzoátegui son los destinos más pedidos.

Furnari agregó que el turismo en Venezuela ha cambiado. «No todo el mundo puede tomar un vuelo nacional que es costoso, puede costar entre 120 a 150 ida y vuelta».

«El turismo se ha tenido que ajustar a cada venezolano y por eso es que sucede que hay algunas personas que no podrán tomar todos los días e irse a Los Roques o Canaima que son destinos de lujo, sino full days».

¿Cuánto cuesta un full day en Venezuela?

En Instagram, diversas cuentas ofrecen paquetes de full day que van a diferentes destinos turísticos del país.

Chalana Tours ofrece viajar a Morrocoy a partir de 41 dólares -una sola persona-; en pareja 80 dólares y un paquete para 6 personas en 234 dólares. Van a Cayo Muerto, Cayo Sal, Cayo Sombrero, Isla Larga y Cayo Azul. Los precios varían.

Tu Full Day Venezuela, oferta un full day a Cayo Sal, Morrocoy el 18 de febrero por 32 dólares por persona. También tienen paquetes para la Colonia Tovar el día lunes 20 por 20 dólares por persona.

Por su parte, Mochilas Playeras Venezuela tiene planes de estadía tipo camping y hotel disponible para carnavales, debe reservar con 20$ por cupo y el resto el día de la salida en efectivo: saliendo el viernes 17 a Coro, 2 personas por 270 dólares.