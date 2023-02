El secretario general de AD -fracción Ramos Allup- en Caracas, Jesús Bolívar, afirmó que la tolda blanca está construyendo el padrón electoral que permita a su candidato Carlos Prosperi vencer en La Primaria y ganar las presidenciales de 2024.

«Desde Acción Democrática en resistencia, lo que estamos haciendo de diferente a otras organizaciones, es que tenemos un candidato recorriendo las calles del país, con el contacto directo, con el casa por casa, con el 1×10, constituyendo lo que hemos denominado Comités de Acción Política (CAP), que son el padrón electoral no solo para movilizar a nuestra gente en las elecciones, sino para cuidar también los votos en cada uno de los centros electorales que dispongan para la participación de las elecciones primarias y preparándonos de una vez para 2024, que estamos convencidos de que vamos a ganarlas», dijo Bolívar según nota de prensa.

A su juicio, el reto que tienen los adecos «después de ganar las primarias, es ganarle a Nicolás Maduro», por lo que aseguró que apuestan a la unidad democrática del país para la escogencia de un candidato único a la presidenciales de 2024.

«Desde AD apostamos a la unidad, que se cuenten todos los liderazgos y que sea el pueblo venezolano el que decida cuál va a ser el abanderado de la unidad, de la oposición y no solo de los partidos políticos, sino de todo ese pueblo que está cansado de tener problemas con el agua, la electricidad, el transporte, las telecomunicaciones, de ese pueblo que está cansado de tener un salario que no les alcanza para absolutamente nada y que no recibe respuestas a sus problemáticas, más allá de una bolsa de comida, que cada vez es menos y de menor calidad».

Además, destacó que más allá de ganar las primarias y las presidenciales, AD apuesta a la prosperidad, a la calidad de vida, para que los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, puedan regresar y encuentren oportunidades en su país, que la gente tenga un salario digno que le permita recuperar su capacidad adquisitiva.

«Queremos que se acaben los odios, tanto en la población como en las organizaciones políticas, buscamos avanzar a la reconciliación nacional. Si nosotros internalizamos esto, como oposición venezolana, que debemos participar en las elecciones primarias, que debemos escoger a un solo candidato, nosotros estamos convencidos de que no sólo vamos a ganar en Caracas sino que vamos a ganar en todo el país».

Durante más de 24 años, siguió, Acción Democrática ha apostado a la unidad, con candidatos que no son de nuestra organización política, como que si fueran propios. Eso aspiramos a que suceda después de las elecciones primarias, cuando sin duda alguna, quedará electo, como el candidato de la unidad del pueblo venezolano y de la oposición, nuestro compañero Carlos Prosperi.