Celebrar primarias es un proceso complejo, pero hay quienes les interesa complicarlo mucho más. Al respecto las siguientes consideraciones:

1) ¿Es coherente la participación de los popularmente denominados “alacranes”? Por supuesto que no. Han quedado infantilmente descubiertos. El hecho que instituciones psuvizadas los haya nombrado cabezas de determinadas organizaciones políticas restriega en el rostro de los venezolanos su complicidad con el chavismo. Como es sabido, el régimen no beneficia a nadie que no sea suyo, así de tajantemente claro. Su principal encomienda ha sido participar en todos los procesos electorales, por absurdos que sean, pedir eliminación de sanciones (aunque las causas que las motivaron persistan o empeoren) y atacar a la oposición, cualquiera que sea… es decir, su participación en primarias opositoras serían un absurdo.

2) ¿Qué sentido tiene entrometer al CNE, institución descaradamente psuvizada, en un acto netamente opositor? Primarias con este órgano arrojarían un resultado totalmente distinto a unas primarias sin CNE. En conclusión, solo los aliados de chavismo pedirían/aceptarían este órgano en la elección de un candidato “opositor”. Es decir, cero participaciones de instituciones pro-régimen. Esto sin mencionar que la intromisión del CNE (así sea técnica) espantaría la participación de los venezolanos por temor a otra “Lista Tascón”.

3) ¿Es racional aceptar la inscripción de candidatos con porcentajes mínimos de popularidad/aceptación? No se trata de ser excluyentes, pero los esfuerzos, el tiempo y los recursos se deben maximizar en un proceso práctico, eficiente. No hace ningún favor permitir la inscripción de personeros desconocidos o con pírrico apoyo, cuya única meta sería congestionar el proceso, confundir, dispersar el voto. Se deben inscribir los candidatos mejores posesionados.

4) La motivación de las primarias no debe ser exclusivamente electoral, pues los venezolanos sienten absoluto rechazo a este tema por sentir no existen condiciones para ello. El objetivo/mensaje de las primarias debe ser la relegitimación del liderazgo opositor de cara a encaminar nuevas acciones, rescatar la vía electoral es apenas uno de ellos. La lucha debe comenzar desde ya, la realidad nacional así lo clama.

5) Hay que darle forma inmediatamente. Tenemos meses escuchando acerca de las primarias y cada vez se ven más lejanas. Quienes tengan real interés en llevarlas a cabo deben convocarse inmediatamente con la sociedad civil, con los sectores, universidades, ONGs, comunidad internacional, entre otros, para ir dando forma en lo relativo a reglamento, fines, operatividad, financiamiento, etc. de este modo se comenzará a visualizar. Es muy importante, hoy solo es un discurso ornamental en una política carente de credibilidad.

6) Las primarias deben escapar del control de los partidos. Es la sociedad civil quien debe regularlas, hacer las veces de CNE, atendiendo a las expectativas de la nación. Desde luego, las organizaciones partidistas deben estar en constante comunicación, pero ellos deben solo ocuparse de escoger sus candidatos y asegurarse de la pulcritud del proceso. Todo el andamiaje organizacional debe estar exento de partidos, así abogar por la imparcialidad. Es allí donde el liderazgo político puede ganar respaldo y credibilidad. La comunidad internacional juega un papel muy importante como garante.

Las primarias no deben ser solo vistas desde lo electoral, es el momento para refrescar el liderazgo opositor, las acciones inmediatas. Arrecían su importancia en momentos donde el único sustento del régimen son las instituciones que deberían ser del Estado, la población está deseosa de conducción, de renovación de fe, de esperanzas, pero, sobre todo, está a la espera de una propuesta sería, factible, real, creíble.

