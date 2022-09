Vecinos de Fuerte Tiuna, en el sector conocido como Los Chinos se reunieron en plena calle para protestar y denunciar que la empresa Consulting Corporation y Industry cobra 20 dólares por remolcar los carros mal estacionados. El punto es que el urbanismo no tiene capacidad para la cantidad de carros que hay.

El periodista de sucesos Román Camacho informó que los habitantes protestaron ante los remolques y cobro de 20$ para entregar el vehículo. «La empresa que realiza los remolques sería Consulting Corporation y Industry C.A, Rif J410449667, la cual había sido denunciada en el año 2021 por los remolques en el municipio Chacao», posteó en Twitter.

«También denuncian que realizan remolques excesivos, pero sin dar una solución efectiva donde estacionar dentro del urbanismo».

Un habitante de Fuerte Tiuna confirmó a ND que desde hace meses tienen un problema a la hora de estacionar. «Hay vecinos que tienen hasta 4 carros y no dan espacio para los demás, nos tenemos que estacionar en la calle o en aceras porque no cabe tanto carro. Es un problema de todos, pero tampoco estamos dispuestos a que nos estén remolcando los automóviles a cada rato y tener que pagar 20 dólares», reclamó vía telefónica Ornel Moncada habitante de la B01.

Además, aseveró que han hecho lo «propio» ante la situación, notificando a la autoridad única pero no han tenido respuesta.