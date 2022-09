El comisionado de Paz de Gustavo Petro, Danilo Rueda aseguró que en búsqueda de un acuerdo para lograr la “paz total” en Colombia, grupos armados se han acercado al gobierno de Petro y destacó que uno de ellos es el líder de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, que supuestamente habría muerto en Apure, meses atrás: «está vivo, convaleciente y se ha comunicado con nosotros».

“Durante este mes se han adelantado el descongelamiento de conversaciones con el ELN, se ha hecho un acercamiento con el Estado Mayor Central de las Farc, conocidas como disidencias, se ha tenido un acercamiento con la llamada Segunda Marquetalia. Adicionalmente, con grupos que no se definen a sí mismos como rebeldes, como con el Clan del Golfo”, aseguró en el noticiero 1 CM&.

«Hay informaciones que confirman que Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, está vivo, convaleciente. Podemos afirmar que Iván Márquez ha sido uno de los que ha mandado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración”, agregó.

Sin embargo, aclaró que son diálogos preliminares. «Estamos en una fase exploratoria, para valorar la disposición de los grupos armados de hacer parte de la paz total. Son ciudadanos que están ejerciendo violencia. El llamado en esta etapa es que haya desescalamiento a la violencia y expresiones de respeto a la sociedad civil. La reducción al máximo de la violencia y la posibilidad de decir ‘no matar, no masacrar, no confinar, no desaparecer’”.