La cantante colombiana Shakira ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses, tras confirmar su separación del padre de sus hijos y futbolista español Gerard Piqué. Este miércoles salió la primera entrevista en la que habla sobre el tema en la que aseveró que ha sido la etapa «más oscura» de su vida.

La diva colombiana galardonada mundialmente por su música, concedió una entrevista exclusiva a la revista de moda Elle, en la cual reconoció que está pasando por un momento muy duro, pero que sus hijos le dan la fortaleza necesaria para seguir adelante.

Al igual que la música a la que calificó una «una especie de tabla de naufrago» para salvarse cuando «se está ahogando».

«La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí», declaró. «En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [risas]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones».

«Y siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz».

Shakira destacó que no es fácil hablar de la separación porque «no es normal».

«Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?».

Pulse aquí para leer la nota completa en Elle.