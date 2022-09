El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández dijo este martes que para consolidar el cambio político de cara a las presidenciales de 2024, los líderes políticos y sectoriales deben formar una plataforma nacional democrática y construir un mensaje de esperanza y unión nacional. Destacó que el candidato que vencerá a Maduro, es una tarea que va más allá de los partidos.

En entrevista concedida a Kico Bautista, resaltó que el país tiene una gran oportunidad de lograr lo que quiere más del 80% de la población, que es salir de Nicolás Maduro, pero no es tan fácil.

«Hay una gran necesidad nacional de cambio político. Eso es urgente y ojalá que en el año 2024, no perdamos la oportunidad como la perdimos en 2018. Pudimos haber ganado pero la abstención sacó más votos y le regaló 6 años más a Maduro para que estuviera en Miraflores», declaró.

«Debemos pensar que le conviene a Venezuela, buscar una alternativa democrática seria que le dé motivo a los electores para pararse temprano ese domingo y salir a votar. Debemos construir un mensaje de esperanza, de unión nacional y eso va más allá de los partidos, trasciende a los partidos políticos, que hoy lamentablemente están muy desacreditados».

Aseguró que la mayoría de los venezolanos no se abstiene porque los partidos se lo ordenen, «sino porque no hay nada atractivo y agradable que merezca su esfuerzo de ir a votar. Ante descalificaciones, una pelea de carritos chocones y una pelea de grillos, la gente dice que no vale la pena hacer una cola y votar porque no hay una alternativa seria».

Para lograr el cambio político, se debe construir una oferta programática, asumir la ruta electoral civilizada y no apartarse de ella. Construir una estrategia basada en la unión y organización. «Debemos enfocarnos en lo que necesita el país, el interés de los venezolanos porque no es momento de partidos, los venezolanos necesitan un buen programa, un buen candidato».

«Es momento de pensar muy bien las cosas, de no cometer errores pasados, debemos entender que lo que está en juego es el interés nacional y no los partidos. Que hay millones de familias fracturadas porque sus hijos, nietos, hermanos están en el exterior y los lloran cada día. Son ellos y los que sufren los embates de una crisis sin precedentes los que reclaman al liderazgo nacional que se pongan de acuerdo por el país. No son solo los jefes de los partidos, son líderes sindicales, religiosos, educativos, de la academia, sociedad civil. Todos debemos decir que no nos vamos a volver a equivocar».