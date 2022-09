El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti aseguró este viernes que Conviasa no pisará suelo colombiano porque sigue sancionada pro EEUU: «no los recordaron», dijo entre risas a medios de comunicación.

«Sí, no se puede hacer ese vuelo y no los recordaron textualmente», declaró en rueda de prensa. «Conviasa está sancionada, no tiene la aprobación de la ofac y es un problema».

Benedetti indicó que si habrá un vuelo «con otra aerolínea», pero no precisó cuál.

Y destacó que habrá un vuelo con la aerolínea Satena que ya estaba planificado y aprobado.

Más temprano, Caracol Radio informó que el Ministerio de Transporte de Colombia no autorizó las operaciones de Conviasa porque la estatal está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (Ofac).

Fuentes del gobierno de Petro habrían revelado al medio colombiano que hay gestiones para definir cuál aerolínea privada venezolana podrá realizar el primer vuelo con la reapertura de la frontera.

Desde hace unas semanas, Conviasa ofrecía boletos de avión para el 26 de septiembre en unos 600 dólares, ida y vuelta.