El coordinador de organización nacional de Vente Venezuela, Henry Alviarez, afirmó este martes que la tolda azul participará en la primaria de la Plataforma Unitaria para elegir al candidato o candidata que se medirá ante el chavismo en la presidencial de 2024, pero solo si este es un proceso «transparente» y sin el CNE.

Durante una rueda de prensa desde la sede del partido, Alviarez destacó que Venezuela necesita un líder que trascienda, que sea estadista pero que escuche a los ciudadanos y que contribuya con planteamientos programáticos a solucionar la crisis del país.

«Nosotros decidimos medirnos, planteamos la necesidad de combatir al régimen en todos los terrenos, incluyendo el electoral, pero en un proceso transparente y que sea tutelado por la ciudadanía, donde el ciudadano conduzca, vota, elija y triunfe», declaró. «En ese proceso, vamos a estar presentes».

Sin embargo, advirtió que no participarán si desde el G4 o la Plataforma Unitaria se decide que la Primaria 2023 contará con la asistencia técnica del CNE.

«Quiero dejar claro y aprovecho para rechazar la pretensión de algunas cúpulas y partidos que plantean que este proceso como ellos le llaman, la primaria o la renovación del liderazgo, debe ser tutelado por el CNE del régimen», enfatizó.

«¿Quién puede entender esto? ¿Los que estamos dispuestos a desplazar al régimen tendremos que ser medidos por los del régimen?», preguntó. «Es tan insólito que hablan desde la defensa de cubrir aspectos técnicos, pero qué harán con los venezolanos que están en el exterior. ¿O la aspiración es que no participen? ¿Qué van a hacer? Es tan insólito, que ni las Ubch del régimen que hicieron elecciones hace 2 semanas, no usaron al CNE, pero paladines de la unidad están planteando que se use al CNE», rechazó.

En este sentido, envió un mensaje al G4 y a la población:

«Señores del G4, si sus acuerdos, y sus intereses con el régimen los obligan a que el proceso sea tutelado por el CNE, díganselo a la gente. No nos hagan perder el tiempo porque estamos decididos a avanzar y triunfar, no depende de lo que ustedes digan», exclamó.

«El segundo mensaje es al ciudadano: si ustedes pretenden que el CNE dicte pautas y condiciones, como lo ha hecho en los últimos proceso, no voten por MCM porque nosotros presentamos una opción ciudadana para darle alternativa al ciudadano, para que decida, pero no seremos cómplices, ni rellenos al sistema que nos ha traído a esta desgracia».