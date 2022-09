Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, aseguró este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro «no es socialista y mucho menos comunista» y que «su antimperialismo es acomodaticio».

Precisó que el PCV tiene una postura política contraria a la del gobierno porque considera que el país está tomando un rumbo hacia «el capitalismo salvaje» y que «la cúpula del Psuv se ha enriquecido con el poder».

«En el gobierno hay un meta discurso que intenta ser socialismo y una práctica que es del capitalismo salvaje», dijo en el programa Vladimir a la Carta.

Con respecto a los señalamientos que ha recibido el partido comunista por parte del Psuv, Figuera comentó:

«Nuestro problema no es personal, es político. Intentan llevarlo al terreno personal y nosotros no vamos a caer en esa jugada porque nuestro problema tiene que ver con que ellos representan unos intereses distintos a los de los trabajadores… El gobierno dice que somos agentes de la CIA. Eso no lo cree nadie. Eso lo están haciendo para intentar impedir que una parte importante de su base crítica mire la alternativa del PCV».

Enfatizó Figuera que la ruta del PCV en estos momentos es defender los derechos de los trabajadores del pueblo y proteger la soberanía.

«El PCV está dispuesto a impulsar la más amplia unidad de acción del movimiento popular, social y político con un programa que enfrente la entrega del país al gran capital», expresó.

A su juicio el gobierno está aplicando un paquete neoliberal.

«El gobierno de Nicolás Maduro está aplicando el paquete neoliberal. Entrega una bolsita aquí y allá, para que la gente no se levante mientras entrega las empresas y soberanía al gran capital», dijo.

Finalmente, sobre el caso de Rafael Ramírez, expresó que «los únicos responsables sobre lo que hizo y hace Ramírez, es el propio gobierno».

Y recordó que, «cuando hablaban de la relación del PCV con Rafael Ramírez, queríamos decir que los únicos que citamos a la Comisión de Desarrollo Social de la AN a Ramírez por el tema de los trabajadores petroleros, fuimos nosotros y Cilia Flores lo desautorizó».